Manca poco alla stagione fredda, ma c’è ancora tempo per rimediare e sostituire gli impianti dei nostri edifici. La circolare 24/E di Entrate chiarisce proprio il caso della sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o su unità immobiliari di edifici plurifamiliari, stabilendo in primis quali requisiti siano necessari agli edifici stessi per usufruire del Superbonus del 110%.

>> Superbonus 110%: tool excel per il calcolo del beneficio <<

Superbonus 110% per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale

Riprendendo la circolare dell’Agenzia, gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari devono essere costituiti da unità immobiliari funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Su questi edifici la detrazione spetta per gli interventi effettuati per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

– impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (>> leggi: Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA);

– impianti di microcogenerazione;

– impianti a collettori solari (>> leggi:Ecobonus, nuove regole ENEA per collettori solari e caldaie).

Superbonus per caldaia a biomassa

Non vale dappertutto. Di fatto, per gli interventi su edifici ubicati in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, il Superbonus spetta anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

Teleriscaldamento, è detraibile?

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,il Superbonus spetta anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

>> Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

Limiti di spesa

L’ammontare complessivo da considerare per la detrazione delle spese è di massimo 30 mila euro per singola unità immobiliare. In questo limite, la detrazione comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Vanno però aggiunti al limite di spesa l’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48 mila).

NOVITÀ SUPERBONUS!!

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore 2020, File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte personali...



ebook Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Aggiornato con i decreti attuativi del MISE e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020. - Cessione del Credito e Sconto in fattura, detraibilità spese accessorie, limite oneri professionali, visti e asseverazioni



Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista

Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110%

Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super ecobonus - eBook in pdf Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore 2020, Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dell’edilizia, e il d.l. Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 giugno 2020, n. 77) si propone di farlo lanciando una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano dal sapore keynesiano con il quale lo stato...



Foto: iStock/vchal