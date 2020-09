Ebbene sì, il Superbonus 110% è ufficialmente attivo e dopo i numerosi chiarimenti di Entrate ed Enea, tuttora in corso data la “straordinarietà” della materia, mezza Italia si è recata da commercialisti, professionisti tecnici, imprese, istituti bancari e termotecnici a caccia di informazioni.

In realtà la domanda che tutti, preventivando di intervenire su un immobile, si pongono è: quanto mi costerà effettivamente, incluse le spese richieste per asseverazioni e attestazioni? A quanto ammonterà la detrazione fiscale spettante, e come verificare il conseguimento dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) necessari per esercitare l’opzione di cessione credito alla banca?

Ecco la soluzione ideale per professionisti e non, un semplice file excel (che trovi a fine articolo) di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del Superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico introdotto dal Decreto Rilancio, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte personali dovute. Vediamo in dettaglio le specifiche di questa novità!

Superbonus 110%: tool excel per il calcolo del beneficio

Ricordiamo che la detrazione interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Inoltre, è necessario che gli interventi garantiscano:

il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (oppure il conseguimento della classe energetica più alta possibile), da dimostrare mediante APE ante e post intervento, con dichiarazione asseverata da tecnico abilitato (>> leggi: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi); il rispetto dei requisiti minimi previsti dal dl 63/2013 convertito in legge 90/2013, con dichiarazione asseverata da tecnico abilitato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

> Decreto Asseverazioni

> Decreto Prezzi | Requisiti tecnici

Superbonus 110%, cosa posso calcolare con l’excel

Il file di calcolo excel (che trovi a fine articolo) consente di:

– individuare gli interventi “trainanti” (o principali) e “trainati” (o accessori);

– simulare il prospetto delle detrazioni fiscali sviluppato per tipologia di spesa e nei 5 anni previsti;

– verificare la recuperabilità teorica della detrazione annua rispetto alla propria IRPEF lorda;

– simulare il beneficio dell’operazione di intervento in caso di cessione del credito ad un istituto di credito (banca).

Il foglio di calcolo è in grado di gestire sia le casistiche legate al condominio che quelle per case unifamiliari/plurifamiliari e riepiloga il totale detrazioni annue spettanti (nel caso del condomino, per singolo inquilino). Viene quindi effettuato il test di capienza delle detrazioni in base alla propria imposta IRPEF.

Verifica dei massimali di spesa

Il file gestisce in automatico la verifica dei massimali di spesa specifici previsti dal «Decreto requisiti Ecobonus» del MISE» (….) per singola tipologia di intervento, verificando:

– il rispetto dei requisiti previsti dai decreti,

– la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Infine il file sintetizza il costo «netto» dell’investimento, considerando tutte le detrazioni fruite.

Simulazione cessione bonus all’istituto di credito

Il tool comprende un foglio specifico per simulare la cessione del bonus ad un istituto di credito; in sintesi verifica il conseguimento dei SAL necessari per esercitare l’opzione di cessione credito e simula il beneficio della cessione, considerando il costo finanziario (interessi) del prestito «ponte» della banca.

Asseverazione e SAL (Stato Avanzamento Opere)

L’asseverazione può riguardare interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:

– su esempio del modulo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;

– su esempio del modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

>> Scarica l’Allegato 1 – Stato finale, lavori conclusi

>> Scarica l’Allegato 2 – Stato di avanzamento lavori (SAL)

SUPERBONUS – INTONACO TERMICO

Leggero, economico, versatile.

Ma è equivalente al cappotto termico? Altrettanto efficace?

La compilazione dei due modelli deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

NOVITÀ SUPERBONUS!!

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore 2020, File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte personali...



ebook Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Aggiornato con i decreti attuativi del MISE e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020. - Cessione del Credito e Sconto in fattura, detraibilità spese accessorie, limite oneri professionali, visti e asseverazioni



Foto: iStock/OrangeDukeProductions