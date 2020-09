Sono passati i tempi in cui una tenda da sole era solo garanzia di ombra dall’afa estiva: oggi la tenda da esterno è diventata un must per chi vuole godersi i propri ambienti, anche ampliando lo spazio abitativo verso l’esterno. Le nuove soluzioni hanno un alto valore estetico, un design avanzato, arricchito dalla qualità dei materiali, dalla bellezza dei tessuti utilizzabili, senza prescindere dalle caratteristiche tecniche e dalle migliori performance garantite anche nelle condizioni meteo più difficili.

Vediamo quindi le ultime novità in termini di tende da sole a bracci, dalle tende da sole a caduta verticale a quelle motorizzate a bracci estensibili, e capiamo in che modo sono in grado di creare enormi spazi d’ombra con il minimo ingombro.

Tende da sole a bracci: come scegliere la migliore per i tuoi ambienti

Se ciò che si cerca è la soluzione per ombreggiare ampi spazi esterni di abitazioni private o strutture ricettive con il minimo ingombro possibile, allora le tende da sole a bracci di Pratic sono un perfetto esempio di sintesi tecnologica ed estetica.

Le dimensioni generose del telo estensibile permettono infatti il riparo dal sole e il box garantisce ingombri minimi installabile a parete o soffitto, che contiene la tenda una volta chiusa.

Perché scegliere una tenda da sole automatizzata?

Sono numerosi i buoni motivi per optare per tende da sole per esterni automatizzate. Ecco i principali:

– COMFORT, grazie alla possibilità di attivare le tende stando comodamente seduti. Regolazione delle luci led, movimentazione del telo e del volant frontale – per le tende a bracci estensibili che ne sono provviste – possono essere facilmente gestite tramite un unico telecomando a più canali e uno smartphone, anche da remoto;

– EFFICIENZA ENERGETICA, grazie al sensore luce integrato che comunica al motore quando aprire e chiudere le tende, beneficiando del calore naturalmente irradiato dal sole durante l’inverno, ma anche di proteggere gli ambienti domestici d’estate, durante le ore più calde;

– SICUREZZA, un temporale improvviso o un forte vento possono danneggiare le tende: i sensori vento e pioggia rilevano le vibrazioni o l’umidità e riavvolgono la tenda quando necessario migliorando la durata del prodotto e rendendolo più efficiente nel lungo periodo.

Cassonetto “invisibile”

Le linee e soluzioni offerte da Pratic sono poliedriche e si adattano perfettamente ad ogni ambiente: Ellisse e Musa e i modelli T-Code e T-Hide della linea T-Project sfruttano l’eccezionale resa estetica del cassonetto, che diventa un vero e proprio elemento di design che cela anche le componenti elettriche.

Il box e il frontale della linea T-Project caratterizzano queste innovative tende motorizzate a scomparsa, che possono essere anche dotate di illuminazione a led dimmerabile ad alto potere illuminante, per un utilizzo piacevole anche durante le ore serali.

Gestire la movimentazione con la domotica: basta uno smartphone!

I modelli di tende da sole Pratic sono dotati di uno speciale sistema di tensione del braccio con movimentazione motorizzata, che si attiva tramite telecomandi a più canali. Inoltre, grazie all’innovativo sistema Connexoon, è possibile avviare il funzionamento della tenda da sole a bracci anche dal proprio smartphone con un’app dedicata.

Ancora controllabile tramite smartphone è l’illuminazione della tenda, integrata nel profilo inferiore del box e del frontale attraverso strip led con luce dimmerabile; un’altra novità Pratic, che risponde in modo intelligente alla necessità di luce sotto alla tenda.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Le tende a braccio per esterni sono regolabili nell’inclinazione e nell’estensione, garantiscono sempre e in ogni posizione il perfetto tensionamento del telo, ideato per resistere a sollecitazioni impreviste di vento e maltempo. I prodotti realizzati da Pratic sono testati con prove di resistenza, tra cui il sistema brevettato FlexControl testato nella Galleria del Vento di Pininfarina, che ha confermato particolari doti di robustezza e di efficacia in condizioni dinamiche estremamente realistiche

Personalizzazione sartoriale

Al cuore altamente tecnologico di queste strutture si affianca poi una progettazione sempre su misura, che rende ogni struttura Pratic una realizzazione unica e sartoriale.

Le tende da sole motorizzate, ideali per balconi, terrazzi e giardini, possono essere infatti personalizzate in ogni loro caratteristica: dalle misure alla scelta dei pregiati tessuti impermeabili e filtranti, fino agli accessori e alla colorazione del cassonetto in alluminio.