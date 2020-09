Come eseguire una verniciatura industriale a regole d’arte? Occorre trovare la giusta tecnica: la verniciatura rappresenta infatti una delle fasi finali delle lavorazioni delle lamiere, viene utilizzata per dare al prodotto un miglior aspetto estetico e per effettuare un trattamento anticorrosivo che permetta di mantenere a lungo le caratteristiche tecniche del prodotto. Questo perché, grazie alla verniciatura, si crea, al di sopra della superficie metallica, una sottile pellicola, la quale assicura al prodotto una protezione al 100% dagli agenti atmosferici e chimici.

Per preservare l’integrità nel tempo delle superfici metalliche industriali esistono diverse tecniche di trattamento, con caratteristiche e modalità differenti: facciamo assieme un po’ di chiarezza nel mondo di uno dei tanti trattamenti esistenti, quello della verniciatura industriale.

Verniciatura industriale a polvere: cos’è e come si esegue?

Nel settore industriale la verniciatura si applica a superfici metalliche, di piccole e grandi dimensioni. L’utilizzo della lamiera è davvero molto diffuso e la sua applicazione copre molti settori industriali, dalle costruzioni automobilistiche a quelle aeree. È importante, quindi, che la fase finale prima del loro assemblaggio sia curata nei minimi dettagli e assicuri al prodotto la massima durata nel tempo e il raggiungimento della perfezione estetica.

La verniciatura non è la sola fase di lavorazione della lamiera, altre fasi richiedono precisione e qualità del servizio come il taglio laser, la piegatura, la saldatura e l’assemblaggio. Per non incorrere in problemi durante l’utilizzo del prodotto finale è importante saper scegliere tra le varie tecniche di verniciatura, che differiscono tra loro per il modo in cui la vernice, liquida o in polvere, viene applicata al prodotto.

Colore e tecnologia su superfici metalliche: per una verniciatura a regola d’arte!

A chi rivolgersi dunque per avere un servizio industriale eccellente e di qualità? Ros Srl è azienda d’eccellenza del nordest italiano nella lavorazione dei laminati conto terzi. E’ il partner ideale per la verniciatura a polvere e per tutto quello che può riguardare la lavorazione della lamiera, ed è da sempre alla ricerca di soluzioni e sistemi ad alta automazione.

Nata come azienda familiare, Ros Srl si è evoluta in una realtà riconosciuta a livello internazionale focalizzando la sua strategia su tre fattori principali: l’investimento in risorse operative e strumentali, la qualità del prodotto finito e l’affidabilità assoluta del servizio.

Verniciatura a polvere, come funziona?

La verniciatura a polvere si realizza a secco, mediante l’utilizzo di materie prime in polveri colorate a base di resine, le cosiddette vernici a polvere. Si possono utilizzare diverse polveri colorate che vengono miscelate con l’utilizzo di aria situata all’interno di una pistola elettrostatica. L’adesione della polvere alla superficie avviene proprio grazie a quest’effetto elettrostatico che, grazie al forno di cottura dentro al quale passerà poi il particolare verniciato, permette di avere uno spessore di copertura maggiore rispetto a quello che si otterrebbe con la verniciatura a liquido.

È giusto far presente che i risultati in termini di durata, resistenza e aderenza agli agenti esterni sono influenzati non solo dalla tecnica di verniciatura ma anche dal modo in cui il materiale è stato trattato nella fase di preparazione (in mancanza di un trattamento adeguato la superficie potrebbe riportare screpolature o bolle).

L’impianto di verniciatura di Ros Srl presenta due cabine di verniciatura distinte, alle quali sono state recentemente installate delle nuove pistole automatiche che permettono di ottimizzare quanto più possibile l’utilizzo della materia prima. A livello dimensionale, l’impianto può verniciare particolari con dimensioni massime 2200x2800x850 mm.

Per garantire il miglior servizio del mercato, con i suoi impianti di ultima generazione, Ros Srl fornisce una verniciatura a polvere delle lamiere perfetta e puntuale, per raggiungere il miglior risultato estetico possibile. L’ampio reparto di verniciatura interno permette a questa azienda di verniciare lamiere di dimensioni industriali mantenendo un’attenzione al dettaglio insuperabile. A completamento della fase di verniciatura, è stata inserita un’isola robotizzata di filettatura per la ripresa dei filetti dopo il trattamento, la quale garantisce la conformità delle riprese post-verniciatura al 100%.