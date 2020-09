Nulla di astruso, le due nuovi applicazioni ENEA per il calcolo del risparmio energetico su un edificio sono facili e adatte anche a chi non si intende di calcoli o materie edilizie. Si tratta di due software (gratuiti) che consentono il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguito con alcuni interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Le applicazioni sono eseguibili per simulare l’installazione di schermature solari a protezione di superfici vetrate su parete inclinata, oppure chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate (>> leggi sul tema: Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA)

Vediamo in dettaglio come si utilizzano e riportiamo i link per accedere alla pagina ENEA dedicata.

Superbonus 110%, applicazioni ENEA per calcolare il risparmio energetico

Ricordiamo che sono detraibili al 110% l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata. Vale per gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Leggi anche: Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca

Applicazioni ENEA, come funzionano?

Le applicazioni sviluppate si basano su metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento per la tipologia di intervento preso in esame, e recentemente sono disponibili anche per Java Virtual Machine, in modo da poterle eseguire in qualsiasi sistema operativo.

Schermature solari: ShadoWindow

Il software è destinato agli utenti che accedono alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (ex legge 296/2006), e che devono trasmettere all’ENEA i dati i attraverso il seguente portale:

> Detrazioni Fiscali Enea

È stato ideato con l’obiettivo di facilitare l’utente finale nel calcolo del risparmio energetico annuo, che solitamente richiede una procedura lunga e complessa con l’ausilio dei software di progettazione e certificazione energetica.

Il valore del risparmio energetico annuo conseguito deve essere, obbligatoriamente inserito nel portale ENEA soltanto quando l’edificio è dotato di un impianto di climatizzazione estiva.

> SCARICA LA GUIDA ENTRATE SUPERBONUS 110%

L’applicazione prevede l’uso di schermature solari verticali (UNI EN ISO 52022), oblique ed orizzontali (UNI EN 14500) sia in presenza che in assenza di aggetti e ostruzioni (UNI/TS 11300). Negli ultimi aggiornamenti sono state incluse anche le superficie vetrate giacenti su parete comunque inclinata.

>> REGITRATI e SCARICA SHADOWINDOW <<

Chiusure oscuranti

ENEA ricorda che una chiusura oscurante, nella posizione estesa e chiusa, produce una resistenza termica supplementare ΔR espressa in m² K / W. Quando calcolata secondo il metodo specificato nella EN ISO 10077-1, sulla base della permeabilità all’aria della chiusura oscurante determinata secondo la UNI EN 13125, il valore della resistenza termica supplementare ΔR della chiusura oscurante deve essere determinato(UNI EN 13659).

Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla sostituzione degli infissi e in questo caso devono essere inserite come “Schermature solari e chiusure oscuranti” nel portale Enea dedicato alle detrazioni (Detrazioni Fiscali Enea).

Nel caso di sostituzione, non nuova installazione, bisogna installare una chiusura oscurante più performante rispetto alla precedente, con un maggior valore della restistenza termica supplementare, in modo da conseguire un risparmio energetico.

>> REGITRATI e SCARICA CHIUSURE OSCURANTI <<

Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Aggiornato con i decreti attuativi del MISE e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020. - Cessione del Credito e Sconto in fattura, detraibilità spese accessorie, limite oneri professionali, visti e asseverazioni



NOVITÀ CALCOLO APE

Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate al Dl Rilancio e al Superbonus 110%

LE NUOVE REGOLE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENZA NELL’EDILIZIA - eBook Cinzia De Stefanis, 2020, Maggioli Editore 2020, Il decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 (G.U. 10 giugno 2020, n. 146) recepisce nel nostro ordinamento le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e 2012/27 sull'efficienza energetica, modificando il d.lgs. 192 del 2005. Diverse e tutte importanti le...



Foto: iStock/conceptualmotion