Il DM 31 agosto 2020 ha ripartito i fondi destinati ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva di progetti per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, l’efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici, la manutenzione di strade infrastrutture. Gli 85 milioni appena erogati sono la prima annualità dello stanziamento complessivo da 2,8 miliardi di euro, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Ma queste risorse basteranno a risanare i nostri Comuni? Quando si apriranno i cantieri? E le risorse erogate dal Decreto Agosto (DL 104/2020), quando saranno disponibili? Cerchiamo di rispondere con ordine a tutti i quesiti!

Efficienza energetica, 85 milioni ai Comuni per la progettazione. Basteranno?

La Legge di Bilancio per il 2020 ha ripartito così le risorse per la progettazione dei Comuni:

– 85 milioni di euro per l’anno 2020,

– 128 milioni di euro per l’anno 2021,

– 170 milioni di euro per l’anno 2022 e

– 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Lavori entro il 15 novembre 2020 nei piccoli Comuni, pena la decadenza del contributo

Leggi l’approfondimento e la lista dei Comuni finanziati

Le richieste sono state inviate fino allo scorso 15 maggio, e hanno raggiunto quasi i 793 milioni di euro: ovviamente le risorse non sarebbero state disponibili per tutti. Per questo, è stata stilata una graduatoria che ha privilegiato gli Enti locali con maggiore incidenza del fondo cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente, rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Chi riceverà effettivamente i fondi?

Su 9789 interventi considerati ammissibili, riceveranno il contributo (che sarà variabile) quelli nella posizione da 1 a 970. Il massimo compenso elargito sarà per Salerno, che si aggiudica 2 milioni di euro per la progettazione di interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera.

Quali sono le tempistiche?

A detta del ministero dell’Interno, i contributi saranno erogati entro il 15 ottobre 2020. Se gli Enti locali, entro 3 mesi dall’emanazione del DM 31 agosto 2020, non affideranno l’incarico di progettazione (quindi entro il 30 novembre 2020), il contributo sarà revocato.

Cosa cambia col Decreto agosto?

Il decreto ha stanziato altri 600 milioni di euro (300 per il 2020 e altri 300 per il 2021), al fine di integrare la dotazione di risorse a sostegno della progettazione dei Comuni. Non resta che attendere la graduatoria che sarà redatta dal ministero dell’Interno una volta che le risorse saranno fruibili.

Foto: iStock/dolgachov

Foto: iStock/cegli