Avere una piscina in giardino è il sogno proibito un po’ di tutti, e se una volta erano pochi privilegiati a permettersela a causa dei costi e della manutenzione, negli ultimi tempi, data l’ampia offerta di marchi e tipologie sul mercato, è divenuta un “oggetto” abbordabile per molte più persone.

La piscina privata è infatti un elemento in grado di cambiare completamente l’atmosfera dello spazio della propria dimora. Questo discorso è sempre valido, a maggior ragione se il luogo d’elezione per l’installazione è il giardino. In questo scenario speciale è importante che ogni accessorio concorra alla creazione di un’atmosfera elegante, da vero resort privato.

Una volta che si è scelto di installare una piscina, essa diviene il punto focale attorno a cui ruota l’intero ambiente abitativo; il design finale acquista così un grande valore e diviene un elemento chiave nella scelta degli accessori. Ecco perché, quando si interviene installando una copertura, è importante che sia perfettamente in linea con i parametri del luogo in cui verrà posizionata.

Piscina da esterno, come scegliere la migliore copertura

Impreziosire il proprio giardino con le coperture per piscina

Tra i prodotti a cui prestare attenzione ve n’è uno cui non è possibile rinunciare. Si tratta della copertura per piscina, articolo essenziale per una gestione ottimizzata e semplificata della manutenzione della vasca. Le coperture piscine di Abritaly.eu sono, a questo proposito, un esempio perfetto di qualità ed eleganza per il proprio giardino.

Una copertura per ogni stile

Per poter scegliere in piena tranquillità il giusto accessorio, può essere utile conoscere più nel dettaglio alcune delle tipicità delle coperture per piscina. Questo perché il risultato migliore in termini di valorizzazione del giardino si ottiene sempre da una sapiente combinazione di elementi e di informazioni.

A tal proposito, è bene innanzitutto sapere che, per esaltare al meglio le peculiarità della vasca, occorre scegliere un accessorio che sappia armonizzarsi alla perfezione con il suo design.

Proprio a partire da questa consapevolezza, Abritaly, azienda leader del settore, 4si impegna per assicurare alla sua clientela la massima flessibilità di progettazione e di personalizzazione. Le coperture create sono quindi frutto di una lunga opera di ricerca, studio ed analisi condotte sempre nel rispetto dello charme Made in Italy.

Per rispondere alle più diverse esigenze dei consumatori, l’azienda propone un’ampia serie di modelli, che combinano in maniera unica la qualità dei materiali e un design innovativo.

Tra le varie opzioni le più interessanti sono le coperture:

– Basic, che permettono di nuotare anche sotto la copertura grazie ad una tecnologia all’avanguardia;

– Relax, ideate per dare vita ad un prolungamento dell’abitazione, così da sfruttare una zona living esterna coperta, elegante e raffinata;

– Comfort, progettate per creare uno spazio riservato a bordo piscina;

– Minimal, dal design semplice ed essenziale, si caratterizzano per l’elevata praticità.

Sicurezza e risparmio: i benefici della copertura per piscina

I diversi modelli permettono di creare e personalizzare al massimo la propria oasi di tranquillità in giardino. È guardando alle caratteristiche ed ai vantaggi correlati alla scelta stessa di impiegare una copertura, che è possibile capire l’importanza di questo accessorio. Oltre all’innata eleganza che contraddistingue questi prodotti, i benefici ottenibili superano di gran lunga l’aspetto esclusivamente estetico.

Infatti, grazie alla giusta copertura per piscina, la vasca risulta sempre protetta dalle intemperie e dalle impurità che potrebbero inquinare la qualità dell’acqua. La presenza di questo accessorio riduce, inoltre, il fenomeno dell’evaporazione dell’acqua.

In aggiunta, la copertura permette di mantenere costante la temperatura della piscina limitando anche il consumo energetico. Come diretta conseguenza viene dunque incrementato il risparmio, riscontrabile sia sul piano economico che di gestione del tempo, dal momento che anche la manutenzione risulta semplificata.

Da ultimo, ma non meno rilevante, l’utilizzo corretto della copertura per piscina garantisce elevati livelli di sicurezza e diminuisce il rischio di imprevisti o incidenti di vario tipo.