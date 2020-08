Tutti alle prese con i lavori in casa, più o meno importanti, e tutti a “caccia di preventivi” per capire cosa è detraibile e in che modo. Una delle domande più gettonate negli ultimi giorni è stata: come ottenere l’agevolazione per infissi, porte e finestre? Vale il Superbonus? Prima di tutto, occorre chiarire alcuni punti fondamentali, riportati in via definitiva dai decreti attuativi del Mise (decreto asseverazione, decreto prezzi) e dalla circolare 24 di Entrate dello scorso 8 agosto 2020.

Regola fondamentale: per ottenere il Superbonus si deve ridurre di due classi il consumo energetico dell’edificio. Questo risultato può essere raggiunto anche effettuando insieme all’intervento “trainante” uno degli interventi “trainati”. (>> Leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).

In questo caso la detrazione maggiorata si applica a tutti gli interventi considerati complessivamente e nei limiti di spesa previsti per ciascuno di questi. Vediamo in dettaglio l’argomento e facciamo un esempio pratico per quanto riguarda la sostituzione di infissi.

Superbonus per infissi, porte e finestre

Gli interventi principali

Gli interventi trainati sono quelli elencati nel comma 2 dell’art. 119. Si tratta di tutti gli interventi per i quali è attualmente riconosciuto l’ecobonus, ossia quelli contenuti nell’art. 14 del dl 63/2013. Tra i principali troviamo:

– sostituzione serramenti e infissi;

– installazione schermature solari;

– installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda.

In riferimento alle unità immobiliari unifamiliari e agli edifici funzionalmente indipendenti, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento può rientrare contemporaneamente tra gli interventi trainanti e trainati. In questo caso di applica comunque una sola agevolazione.

Infissi, porte e finestre

La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti, compresi quindi porte e portoni, in grado di assicurazione un miglioramento rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati.

L’intervento del presentare le seguenti caratteristiche:

1) sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti;

2) riguardare stanze o vani riscaldato e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

3) assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.

Quest’ultima dichiarazione può essere attestata dal produttore.

Quali spese sono ammesse?

Per quel che riguarda il dettaglio delle spese ammesse, la detrazione è riconosciuta per:

– fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

– fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);

– fornitura e posa in opera di porte d’ingresso;

– integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.

In riferimento agli elementi a vetro caso ai fini della valutazione del valore della trasmittanza, l’ENEA ha precisato che si può considerare anche l’apporto degli elementi oscuranti.

Installatori qualificati

Infine occorre considerare che a seguito all’entrata in vigore del dlgs 48/2020 occorre fare particolare attenzione alla qualifica degli installatori. L’articolo 7 del testo prevede infatti che dovranno essere stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.

Non ci sono i termini per l’emanazione delle nuove norme, ma in ogni caso è consigliabile rivolgersi esclusivamente a installatori certificati volendo chiedere le agevolazioni.

Immobili in condominio o edifici unifamiliari?

Per la sostituzione degli infissi, attualmente agevolata al 50 per cento, è dunque possibile ottenere il Superbonus del 110 per cento in queste situazioni:

– per gli immobili in condominio se il condominio,

> provvede alla coibentazione dell’edificio diminuendo di due classi il rendimento energetico e/o

> sostituisce l’impianto di riscaldamento centralizzato;

– per gli edifici unifamiliari:

> se si sostituisce l’impianto di riscaldamento.

Non è invece possibile per il proprietario di un immobile in condominio ottenere la detrazione del 110 per cento nel caso in cui provveda a coibentare dall’interno il suo appartamento anche se riduce di due classi il rendimento energetico.

Tipologie di edifici

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate infatti in riferimento alle tipologie di edifici occorre tener presente che ai fini del Superbonus è possibile realizzare interventi:

– sia trainanti, sia trainati su parti comuni di edifici residenziali in condominio;

– sia trainanti, sia trainati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;

– sia trainanti, sia trainati su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

– solo trainati su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.

Date e tempi per le spese

Quanto alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti, l’Agenzia precisa che questa condizione è soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».

Quindi ai fini dell’applicazione del Superbonus:

– le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;

– le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Esempio

Così ad esempio in caso di spese per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento effettuate a marzo, quindi al di fuori del Superbonus, non potrà beneficiare dell’aliquota maggiorata neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle norme, ad esempio, a settembre 2020.

Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10 mila euro, effettui 31 interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20 mila euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5 mila euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35 mila euro).

