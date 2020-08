Corso Coordinatore per la sicurezza e aggiornamento online

Perché un professionista dovrebbe investire sulla propria formazione e approfondire le tematiche legate alla sicurezza in cantiere? E soprattutto, che mansioni e conoscenze si acquisirebbero seguendo un corso di Coordinatore per la sicurezza?

Viviamo tempi in cui la “sicurezza” ha assunto un valore molto importante nella nostra società, è divenuta obbiettivo delle nostre azioni in momenti di emergenza, ed è per questo necessario essere sempre più informati e aggiornati. Il Coordinatore per la sicurezza è una figura chiave, con un ruolo difficile in una posizione intermedia tra il committente e il progettista, e garantisce il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, puntando all’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Come ricevere una formazione completa, online e aggiornata? ICOTEA, quale Istituto d’Alta Formazione, ti permetterà di seguire attentamente i corsi di:

– Corso Coordinatore per la Sicurezza – monte ore 120;

– Corso Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza – monte ore 40.

I corsi che ICOTEA propone, ti permetteranno di conseguire una preparazione completa riguardo alla documentazione (DVR, DUVRI), di analizzare gli strumenti e dispositivi di protezione individuale per garantire l’incolumità dei lavoratori, di acquisire conoscenze e comprendere la legislazione in materia di sicurezza, salute, ecc. In particolare, sarai in grado, secondo le disposizioni normative vigenti, di rilevare, valutare e ridurre i fattori di rischio per i lavoratori.

Scopri le proposte di formazione online di ICOTEA perché, grazie alle sempre più moderne tecnologie didattiche, ti sarà possibile usufruire del corso in modo semplice e chiaro:

1. potrai iscriverti entro 24 H;

2. registrarti nella piattaforma e-learning anche grazie al riconoscimento biometrico facciale (dispositivo che valorizza la sicurezza della personalizzazione);

– seguire le lezioni in scorm. In quanto consequenziali, serve la presenza fisica del professionista iscritto;

– sostenere l’esame finale: svolgendo direttamente in piattaforma un test scritto e, previ accordi, sostenere l’esame orale con il Docente mediante la piattaforma ZOOM.

Verificando i “report di accesso” e i risultati conseguiti durante l’esame, sarà emesso un attestato finale che potrai scaricare dalla stessa piattaforma e-learning.

Tutte queste soluzioni innovative sono state studiate anche per tutti i Professionisti e Tecnici che sui luoghi di lavoro e nei cantieri, vogliono essere sempre informati/aggiornati.

