Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento

Un edificio è normalmente costituito da vari strati di materiali in grado di offrire, in termini termici, una Resistenza termica globale, che dipende dalle resistenze termiche dei singoli strati. Sotto il profilo legislativo, qualsiasi edificio (nuovo e in sede di ristrutturazione) deve rispettare determinate caratteristiche di Trasmittanza termica in funzione della zona di appartenenza (zona climatica).

Nello specifico, se vi troverete in mano un preventivo o una qualunque scheda tecnica dei prodotti isolanti, le unità di misura menzionate sono:

– conducibilità termica λ (W/m·K);

– resistenza termica R (m2·k/W);

– trasmittanza termica (W/m2K).

Non tratteremo in questa sede le proprietà di questi parametri, che però è bene conoscere per un raffronto tra i materiali.

Pannelli isolanti: 3 soluzioni