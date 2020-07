Il Sismabonus è sempre passato un po’ più in sordina rispetto alle altre agevolazioni per la casa, ma non per questo va dimenticata. Ora è anche possibile eseguire i lavori agevolandoli con le maxi detrazioni previste dal dl rilancio, legge dal 17 luglio (leggi: >> Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus).

Ma quali interventi permettono di accedere alle agevolazioni? Quali lavori garantiscono la riduzione del rischio sismico? Vediamolo in dettaglio, alla luce delle ultime disposizioni e delle informazioni contenute nella Guida Entrate, pubblicata lo scorso 24 luglio.

>> SCARICA LA GUIDA ENTRATE SUPERBONUS 110% <<

Qui la SELEZIONE DEI CASI PRATICI della Guida Entrate.

Superbonus Sismabonus: istruzioni per l’uso

Interventi di consolidamento

Il comma 4 del testo definitivo del dl rilancio, introduce il superbonus anche per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si ha diritto al sismabonus.

Questi interventi sono rispettivamente:

– opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, realizzati sulle parti strutturali degli edifici;

– interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi inferiori, ed effettuati anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

Polizze antisismica

Previsto anche l’aumento della detraibilità delle polizze contro i terremoti nel caso in cui si effettui l’opzione per la cessione del credito nei confronti delle società assicuratrici con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Novità Dl rilancio

Aggiunto il comma 4-bis che riconosce la detrazione anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che danno diritto al sismabonus (>> leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).

Sismabonus: come accedere alle detrazioni previste?

Ecco come progettare la riduzione del rischio sismico di più di una classe e accedere alle agevolazioni fiscali:

>> Interventi locali – Connessioni di pareti e solai

>> Intervento globale – Intonaco armato o iniezione di malta di calce?

Esempi di interventi estesi alla totalità delle strutture portanti

>> Come intervenire sull’edificio?

Interventi locali su edifici esistenti Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore 2019, Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato esistente. Frutto dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione sul costruito esistente,...



NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

SUPERBONUS 110% - eBook Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo...



NOVITÀ DECRETO RILANCIO

Ebook aggiornato con la conversione in Legge del decreto Rilancio

Decreto Rilancio: le misure in tema di lavoro e fiscalità Flavia Silla, Rocchina Staiano, 2020, Maggioli Editore 2020, Aggiornato al testo definitivo, l’ebook analizza l’intero corpo normativo del Decreto Rilancio, occupandosi delle singole previsioni sia in materia fiscale che in materia di lavoro. La trattazione, chiara e puntuale, permette di comprendere la portata e le ricadute pratiche delle...



Foto: iStock/zimmytws