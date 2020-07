La storia (infinita) del polistirolo

“Ciao mi presento sono la pallina di polistirolo!”. Così inizia il nuovo filmato realizzato per promuovere l’EPS. L’EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato), chiamato più comunemente polistirolo, è un materiale poliedrico dalle caratteristiche uniche ed eccezionali. Si presta alla realizzazione di innumerevoli prodotti, ideali per svariate applicazioni, ma soprattutto è un materiale riciclabile al 100% e riutilizzabile all’infinito.

Sì, avete capito bene… all’infinito! Un materiale così versatile e attuale che infinite sono le sue applicazioni e le sue valenze! È leggero, resistente, igienico e termoisolante. In EPS sono gli imballi per la sicurezza e integrità dei materiali durante il trasporto. Con l’EPS si realizzano caschi, contenitori destinati al settore alimentare e a quello medicale, nonché prodotti specifici per l’isolamento delle abitazioni e molto altro ancora.

L’EPS per sua natura, contribuisce inoltre al risparmio energetico globale e alla riduzione di emissioni di CO2 e polveri sottili. Un contributo concreto per il benessere del pianeta. E soprattutto, i prodotti in EPS non muoiono mai perché sono totalmente riciclabili che possono nascere infinite volte!

Un materiale tanto incredibile e unico, così pieno di positività che per raccontarlo AIPE –

Associazione Italiana Polistirene Espanso – ha deciso di realizzare un filmato, che verrà

condiviso sui social dell’Associazione e pianificato con una mirata campagna digital (Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube).

Il video, realizzato con diverse tecniche cinematografiche, parla a un pubblico eterogeneo e non soltanto tecnico: questo proprio per raccontare, attraverso la voce di una pallina di polistirolo, le mille vite di positività, ecologia ed economia circolare dell’EPS. Il linguaggio e lo stile si staccano dall’ambito puramente tecnico, per proporre un format più adatto a un pubblico “online”.