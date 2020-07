Shower Deck è infatti particolarmente indicato per i bagni adattati a persone con mobilità ridotta perché trovandosi allo stesso livello del pavimento non crea dislivelli o ostacoli per l’utente.

Il marchio Butech di PORCELANOSA Grupo ha sviluppato il piatto doccia Shower Deck in linea con il design integrato e degli spazi aperti, una tendenza già affermata nell’arredamento d’interni. Uno degli aspetti più innovativi di questo piatto doccia è che si trova al livello del pavimento e nasconde gli scarichi, lasciando così libero lo spazio. In tal modo, il bagno diventa un ambiente collegato al resto della casa e il suo accesso aperto migliora il rapporto tra l’utente e l’abitazione.

Realizzato in poliuretano rivestito con polimeri termoindurenti, Shower Deck filtra meglio l’acqua grazie alle sue pendenze nascoste e ai giunti aperti da 3 mm di spessore che coprono ogni pezzo ceramico, vantaggi a cui possiamo aggiungere resistenza, facilità di installazione e pulizia.

Le sua linea compatta con altezza di 30 mm consente di estendere il design del bagno oltre i propri limiti e la sua composizione si adatta a qualunque tipo di progetto, che sia pubblico o privato.

PORCELANOSA Grupo

Porcelanosa è uno dei produttori di ceramica più importanti del mondo, con oltre 40 anni di esperienza, offre articoli di arredamento, cucina e bagno, con oltre 970 punti vendita in 150 Paesi. La diversificazione nella produzione è stata un pilastro fondamentale della crescita di un gruppo imprenditoriale che ha avviato la propria attività esclusivamente con la produzione di piastrelle. Ora le otto aziende del Gruppo (Porcelanosa, Venis, Gamadecor, Krion, L’Antic Colonial, Butech, Noken, Urbatek) offrono una vasta gamma di prodotti, dalle attrezzature per la cucina o il bagno alle più avanzate per l’architettura contemporanea, per offrire al cliente finale un contesto a 360° in cui è dato uguale spazio a tutte le categorie di prodotto, dalla ceramica alle cucine, dai divani ai complementi per la zona living, dal “comparto acqua” che include sanitari, rubinetteria e sistemi wellness al Solid Surface, rivelatosi trainante per la crescita.

