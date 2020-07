Formazione continua per agronomi: on line e a distanza

Negli ultimi decenni abbiamo assistito allo stravolgimento del nostro stile di vita soprattutto a seguito dell’impatto ambientale delle coltivazioni e dell’introduzione di nuovi metodi e tecniche scientifiche che migliorano l’agricoltura e la gestione degli allevamenti.

Persino nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, per merito delle competenze in ambito agrario da parte dei professionisti, è stato possibile proseguire intervenendo sull’ambiente per renderlo più produttivo, per difenderlo e valorizzarlo.

Se sei un agronomo e vuoi continuare a lavorare in tale direzione e in questo difficile momento, ICOTEA, tramite la piattaforma on-line e la formazione continua a distanza, può aiutarti a sviluppare il tuo futuro e a valorizzare il tuo lavoro, i tuoi impegni e sacrifici proponendoti dei corsi dedicati per permetterti di continuare a investire nella tua formazione quando e come vuoi tu, 24 h su 24 – 7 giorni su 7.

ICOTEA è un Ente di Alta Formazione accreditato anche dal CONAF – Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Infatti, in base al regolamento 3/2013, gli iscritti all’Albo hanno il dovere di aggiornarsi costantemente e di arricchire periodicamente il proprio bagaglio di saperi al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria prestazione professionale anche in funzione di realizzare un’economia basata sulla conoscenza più competitiva.

Per cui scopri le nuove proposte di approfondimento on-line che ICOTEA ti propone:

Master Sicurezza e Gestione Ambientale

Corso Coordinatore per la Sicurezza

Corso Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza

Corso Conciliatore/Mediatore Civile Professionista

Corso Aggiornamento Biennale Mediatore/Conciliatore

