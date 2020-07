Come verranno spesi i contributi a fondo perduto erogati per 1.940 Comuni italiani? Opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile.

Letta così, sembra la solita lista di interventi messa in piedi in vista di elezioni o “cambi di bandiera”. Ma in questo caso, sembra che i lavori vadano iniziati subito e che ogni Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza del contributo.

Efficienza energetica, via al restyling dei piccoli Comuni

Il decreto con cui viene assegnato il contributo a fondo perduto, dell’importo totale di 19.329,89 di euro, è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. La misura per tutto il 2020 mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro.

I Comuni selezionati devono essere cosiddetti “piccoli”, ovvero con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Il tuo Comune è in lista per i contributi?

>> Controlla qui!

Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modalità di fruizione del contributo saranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.

Foto: iStock/ermess