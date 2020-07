Finestre da tetto: tutto quello che c’è da sepere

Focus finestre da tetto è il nuovo progetto realizzato dal Gruppo Maggioli, in collaborazione con i suoi marchi storici: EdiliziaUrbanistica.it, EdilTecnico.it, la rivista L’Ufficio Tecnico e con il supporto di Velux per approfondire e dare risposte concrete a professionisti e operatori della Pubblica Amministrazione.

Su finestredatetto.ediliziaurbanistica.it sarà possibile trovare, in continuo aggiornamento, contenuti utili per comprendere e gestire la normativa e le autorizzazioni per gli interventi edilizi relativi a finestre da tetto e lucernari. Inoltre a completare la pagina tematica contribuiranno:

una rassegna periodica di sentenze commentate per capire l’orientamento della giurisprudenza

per capire l’orientamento della giurisprudenza monografie di approfondimento su temi specifici (il regime delle distanze, le questioni condominiali, la qualificazione edilizia degli interventi, ecc.)

(il regime delle distanze, le questioni condominiali, la qualificazione edilizia degli interventi, ecc.) l’ Esperto Risponde a cui inviare gratuitamente i tuoi quesiti sul tema delle finestre da tetto e i lucernari

a cui inviare gratuitamente i tuoi quesiti sul tema delle finestre da tetto e i lucernari una sezione di video-lezioni tenute dall’avv. Mario Petrulli sugli aspetti più critici dei permessi e delle autorizzazioni paesaggistiche

tenute dall’avv. Mario Petrulli sugli aspetti più critici dei permessi e delle autorizzazioni paesaggistiche la raccolta di FAQ e Casi Risolti con le domande più frequenti e le risposte degli esperti

con le domande più frequenti e le risposte degli esperti una utile selezione normativa di riferimento sull’argomento.

Una vera e propria pagina completa e gratuita su finestre da tetto e lucernari. Tra le monografie contenute nella pagina segnaliamo quella firmata da Mario Petrulli intitolata “La rilevanza edilizia del lucernario”. Ne pubblichiamo un breve stralcio e rimandiamo alla pagina per la lettura completa di questo ed altri contenuti.

“In assenza di SCIA, ovvero nel caso di difformità rispetto alla SCIA presentata, la realizzazione del lucernario è soggetta a sanzione pecuniaria, per come previsto dall’art. 375 del citato Testo Unico Edilizia, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Se la realizzazione dell’opera è in corso, è possibile presentare una SCIA tardiva e regolarizzare l’intervento, con il pagamento di una sanzione di 516 euro.

Successivamente alla realizzazione dell’intervento, è possibile ottenere la sanatoria ove il medesimo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda: a tal fine, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile sono tenuti a versare una somma compresa fra 516 e 5.164 euro, il cui esatto ammontare sarà stabilito dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del territorio.

Come è noto, la SCIA deve contenere l’asseverazione circala conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per quanto ovvio, anche nel caso della realizzazione del lucernario sarà fondamentale rispettare le prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi”.