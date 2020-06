Pacchetto di novità in vista per il settore edilizio. Con il preannunciato Decreto Semplificazioni il governo mette sul tavolo numerosi interventi con l’obbiettivo di sburocratizzare il settrore. Si va infatti dalle semplificazioni per demolizioni e ricostruzioni alla prescrizione decennale per gli abusi edilizi che non incidono sul carico urbanistico. Arriva anche un’ulteriore riduzione degli oneri per la rigenerazione urbana. Ecco le novità in dettaglio.

Decreto semplificazioni: le novità in edilizia

Demolizioni e ricostruzioni

L’obbiettivo dichiarato del governo è quello di velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, essenzialmente volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere. Al primo posto le demolizioni e ricostruzioni con la rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze preesistenti.

Prevista poi l’ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi. Nel pacchetto anche un chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva.

Decreto Semplificazioni: prescrizione decennale per gli abusi “minori”

In questo contesto cambiano anche le regole per quel che riguarda eventuali abusi edilizi, distinguendo tra quelli che hanno rilevanza per il carico urbanistico, e quelli di tipo semplicemente “formale”, come per esempio le modifiche interne di destinazione d’uso dei locali o lo spostamento di mura di pochi centimetri. L’obbettivo è quello di sbloccare il mercato e ridurre il contenzioso. Quindi in coerenza con il principio per cui la sanzione ripristinatoria si addice agli interventi abusivi realizzati che abbiano comportato incremento del cosiddetto carico urbanistico (ossia le opere che, un tempo, erano condizionate a concessione edilizia), si stabilisce che le opere che, un tempo, erano soggette a mera autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di vincoli) l’applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale).

Quindi, per le sole opere che non comportano aumento di carico urbanistico né vincolate, si prevede la prescrizione decennale della violazione amministrativa.

Proroga dei titoli edilizii

Alta questione rilevante la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale. Forse arriverà anche una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni.

Previsto anche l’aumento al 35%, contro il 20% attuale, della riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana.