Grazie alla sua versatilità, negli anni, il laterizio ha subito numerose evoluzioni permettendo lo sviluppo di soluzioni costruttive particolari, caratterizzate da specifiche prestazioni.

La muratura armata ha conosciuto sviluppo e diffusione grazie alle sue proprietà meccaniche e, con Normablok Più S40 MA, ha massimizzato le sue prestazioni termiche, generando un sistema tecnologico efficiente sotto il profilo strutturale, termico, acustico e di comportamento al fuoco.

La recente realizzazione di un nuovo edificio residenziale a Moniga del Garda (BS) ha visto l’impiego della Muratura Armata di Fornaci Laterizi Danesi con blocchi Normablok Più S40 MA. I committenti, nella formulazione delle richieste al progettista, avevano espresso la volontà di un edificio ad alta efficienza energetica senza il ricorso a un isolamento a cappotto.

Il progetto

L’edificio a due piani fuori terra si caratterizza per un porticato sul fronte nord, un balcone sul fronte sud-est, mentre sul fronte sud-ovest trovano collocazione i servizi comuni composti da vano tecnico e deposito racchiuso in una cella rettangolare a tetto piano collegata a sua volta da un pergolato ligneo per il parcheggio auto. Una copertura a due acque completa il disegno della configurazione esterna del fabbricato.

L’edificio, ricadente in zona sismica 2 (pericolosità sismica media) è stato realizzato attraverso una fondazione a platea in calcestruzzo armato, struttura in elevazione in muratura armata, solaio di piano in legno lamellare su cordolo perimetrale in calcestruzzo armato e una copertura in legno lamellare anch’essa su cordolo perimetrale in calcestruzzo armato.

L’impiego del sistema costruttivo in muratura armata, con il blocco Normablok Più S40 MA ad alte prestazioni termiche, ha consentito il soddisfacimento delle istanze dei committenti e il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica.

Normablok Più S40 MA è il blocco ad alte prestazioni termiche concepito da Fornaci Laterizi Danesi per realizzare murature armate portanti in tutte le zone sismiche. Realizzato con laterizio Poroton P800, Normablok Più S40 MA coniuga ai vantaggi della muratura armata, le prestazioni del polistirene additivato di grafite Neopor® di BASF.

Abbinati alla malta termo-sismica Danesi MTM10 e sfruttando l’apposito foro dotato di preincisione, i blocchi vengono posti in opera integrandoli con barre di armatura orizzontali e verticali.

Il sistema di muratura armata di Fornaci Laterizi Danesi permette di realizzare edifici in muratura portante di qualsiasi forma e distribuzione planimetrica, senza necessariamente rispettare il vincolo di limite massimo tra gli interassi dei muri e contenendo l’area delle pareti resistenti, oltre alla libertà di non dovere aumentare lo spessore dei muri di piano in rapporto all’altezza del fabbricato.

Con i blocchi Normablok Più S40 MA è inoltre possibile inserire all’interno della struttura in muratura portante elementi resistenti ai soli carichi verticali come pilastri in acciaio o cemento armato.

L’insieme delle caratteristiche semplifica la progettazione delle strutture accelerando i tempi di realizzazione della costruzione. Il risultato finale conseguito è stato un cantiere efficiente, semplice, che nell’arco di circa 6 mesi ha consentito la realizzazione di un edificio ad alta efficienza energetica.

