Le richieste delle associazioni di categoria e della stessa maggioranza di governo, sono state molte e diversificate: i correttivi arrivati al decreto n.34 sono stati di fatto moltissimi (>> leggi: Il Superbonus ha cinque Super problemi).

Di tutti questi, ne sono stati salvati al momento soltanto quattro: la riduzione dei massimali fissati per i singoli interventi e riconosciuti per ogni unità abitativa, l’estensione dell’agevolazione alle seconde case (che dovrà tra l’altro essere una sola), l’accesso al superbonus anche ai contribuenti del terzo settore, infine l’allungamento fino a metà del 2022 per gli interventi effettuati su immobili Iacp.

Modifiche banali? Tutt’altro, e il motivo di così tanta parsimonia, è dovuto al fatto che il budget a disposizione è veramente poco (non più di 800 milioni messo a disposizione dal Parlamento per rivedere il decreto).

Ma vediamo in dettaglio i quattro correttivi e come potrebbero modificare le carte in tavola.

Superbonus, ridotti i massimali di spesa

La più importante modifica che andrebbe a “toccare” il Superbonus, è quella della riduzione dei massimali che secondo alcune ipotesi potrebbe riguardare il cappotto termico dell’edificio. In pratica, andrebbe a differenziare tra condomini con più unità abitative (dove il massimale di spesa passerebbe dagli attuali 60 mila euro a 40 mila per ogni abitazione) e condomini con meno soggetti il cui massimale si fermerebbe a 50 mila euro.

CAPPOTTO TERMICO

10 errori da evitare nella posa

Gualtieri ha comunque affermato che in generale i correttivi, anche quelli rimasti “indietro”, potrebbero essere destinati a trovare spazio in futuro, ad esempio, nel decreto di luglio e con il nuovo scostamento da circa 20 miliardi che il Governo si appresta a chiedere al Parlamento.

Superbonus seconde case

L’estensione dell’agevolazione alle seconde case dovrà essere una sola (>> leggi: Superbonus 110% a tutte le seconde case).

ISOLAMENTO INVOLUCRO + POMPA DI CALORE

Limiti per la detrazione 110%

Fuori gli alberghi

Niente da fare per l’estensione del superbonus del 110% alle strutture alberghiere, così come la possibilità di allungare la vita all’agevolazione almeno fino al 31 dicembre 2022. Quest’ultima ipotesi in realtà trova maggior valore data l’incertezza che accompagna e accompagnerà per i prossimi mesi l’entrata in vigore dal 1° luglio dello sconto Irpef del 110 per cento.

RIFARE IL TETTO – SUPERBONUS

Pro e contro della ventilazione

Come accedere alla maxi detrazione

Quanto manca ai decreti attuativi?

Gualtieri al Senato ha precisato che per l’emanazione delle regole attuative del superbonus il Governo ha deciso di attendere la chiusura del «lavoro parlamentare» sul decreto (per la Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore delle modifiche parlamentari vorrebbe dire non prima del prossimo 18 luglio).

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Fonte: Il Sole 24 Ore

Foto: iStock/piola666