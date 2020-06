La nuova direttiva Ue 2018/844 sulle prestazioni energetiche degli edifici (recepita con il Dlgs 48/2020, che vedrà i Dm attutivi entro l’11 luglio), ha messo in connessione l’efficientamento energetico con l’antincendio, veicolando così la strategia nazionale di ristrutturazione del parco immobiliare.

Con i decreti attuativi si delineeranno nel dettaglio i punti di contatto tra le prestazioni energetiche e la sicurezza antincendio, ma la grande innovazione è l’aver messo in collegamento diretto la definizione dei requisiti antincendio con gli sgravi fiscali. Cambierà qualcosa per l’ecobonus?

Ecobonus, nuovi requisiti contro il rischio incendi

Il piano strategico prevede che l’Italia inizi ad intervenire per l’ottenimento di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Secondo la direttiva Ue 2018/844 «ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all’intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e la durata degli edifici».

L’Italia ha deciso di trasformare in obbligo ciò che nella direttiva è soltanto un suggerimento, sfruttando la strategia nazionale di ristrutturazione, che ricordiamo è a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, per renderli a energia “quasi zero”. Il Dlgs 48/2020, a 30 giorni dall’entrata in vigore, dovrebbe essere adottato entro l’11 luglio.

Inoltre, la strategia nazionale entra a far parte del piano nazionale integrato per l’energia ed il clima, ossia del documento programmatorio con orizzonte decennale che gli Stati membri presentano alla Commissione Ue e aggiornano ogni tre anni.

Nuovi requisiti antincendio più efficienza energetica

In generale, per gli edifici di civile abitazione, le norme antincendio da rispettare in caso di lavori volti al risparmio energetico (ad esempio di coibentazione termica), sono definiti dalla normativa e da una linea guida (che però non è cogente).

Per i lavori di efficientamento su condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, (nel caso in cui i lavori coinvolgano almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle facciate che compongono l’edificio), i progettisti devono porre attenzione agli obiettivi primari di protezione dagli incendi sanciti dal Dm del ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, tenendo in considerazione anche i contenuti della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco.

Conclusione

Il nuovo legame tra incentivi fiscali e requisiti antincendio, potrebbe portare a un’applicazione più diffusa di tali requisiti (ad esempio anche per altezze inferiori a 24 m) e incentivare i condomìni, che dovessero risultare non a norma, a mettersi in regola anche sotto il profilo della prevenzione e protezione dagli incendi.

