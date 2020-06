Sulla scia dell’interesse destato dal Superbonus, in molti si stanno muovendo e richiedono preventivi alle imprese per iniziare i lavori in casa. I dubbi principali riguardano i cosiddetti “tetti di spesa”, perché se è vero che la nuova detrazione è al 110%, come funziona con i singoli interventi o quelli abbinati? Quali limiti si hanno di detrazione al 110%?

Prendiamo in considerazione alcuni quesiti che trattano questa tematica.

Isolamento involucro più pompa di calore, limiti per la detrazione 110%

QUESITO. Nel caso di casa singola adibita ad abitazione principale su cui verranno fatti sia l’isolamento dell’intero involucro (cappotto, isolamento tetto dall’esterno e isolamento terrazzo) sia la sostituzione degli infissi e il cambio della caldaia con pompa di calore con rifacimento massetti per installare impianti radiante, quali limiti si hanno di detrazione al 110%? 60 isolamento + 30 pompa di calore o ulteriori quote per infissi e impianto radiante? Nelle spese per gli infissi rientrano le opere murarie necessarie al loro innalzamento per portarle alla quota minima di legge? Si può accedere all’intervento di risanamento globale per 150 mila € previsto prima del rilancio?

Infine l’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e ricarica per auto elettrica, avrebbe un budget tutto suo?

RISPOSTA. Di norma, interventi diversi beneficiano di differenti plafond di spesa. Quindi, il cappotto termico con i requisiti del Superbonus (compreso il miglioramento di due classi energetiche) ha un limite di spesa di 60 mila euro per unità, cui si aggiungono altri 30 mila euro se si interviene sull’impianto termico. lavori eseguiti “congiuntamente”, come individuati dal Dl Rilancio. Restano in vigore anche le altre detrazioni, tra cui l’ecobonus per la riqualificazione globale di edifici, che ha la Superbonus vale fino al 2021). Lo stesso vale per i, come individuati dal Dl Rilancio., tra cui l’ecobonus per la riqualificazione globale di edifici, che ha la detrazione del 65% fino a un importo di 100 mila euro, cui corrisponde una spesa massima di circa 153.800 euro ed è attualmente in scadenza il 31 dicembre 2020 (il).

QUESITO. Ho progettato un intervento di manutenzione straordinaria per la mia casa unifamiliare per il quale posso contare sul bonus del 50% restituito in 10 anni, per un importo complessivo di 80 mila euro. Ora, se a questo intervento associo anche la realizzazione di un cappotto termico, che migliori la classe energetica di due classi, per un importo di 50 mila euro, potrei effettivamente far rientrare tutto nel superbonus, spendendo solo 40 mila euro (il 50% dei costi di ristrutturazione) e cedendo tutto il resto del credito a banche o impresa?

nel caso cioè che lei abbia già asseverato il progetto e avviato l’intervento. (>> Leggi: RISPOSTA. Può sicuramente agganciare il vecchio intervento ma bisogna intendersi cosa significhi bisogna attendere le norme definitive e le interpretazioni per capire se questo aggancio può farlo in corsa,il progetto e avviato l’intervento. (>> Leggi: >> Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape ).

Se invece non è ancora partito con l’intervento tradizionale, lo può agganciare certamente Resta comunque il vecchio sconto del 50% mentre accede alla cessione del credito più larga. Se poi saranno 40 mila euro o una cifra diversa dipenderà dal trattamento che le farà la banca. In linea di massima il 10% eccedente la spesa dell’agevolazione principale dovrebbe ripagare anche il resto e lei paga 40 mila.

