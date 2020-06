Nemico numero uno che sembra indebellabile in edilizia, la muffa è un tipo di fungo che generalmente cresce in condizioni di oscurità e umidità. Gli effetti collaterali della muffa derivano dal rilascio di spore, sostanze irritanti e tossiche che potrebbero causare reazioni allergiche. Tra i tanti tipi che si formano, la più pericolosa è originata dal fungo Strachybotrys chartarum, che si presenta con macchie nere verdognole sulle pareti e sul soffitto della casa, a causa dell’umidità e delle infiltrazioni d’acqua e le micotossine che sono molto cancerogene (>> Leggi: Umidità e muffa in casa: dove controllare, come rimediare).

Oltre al problema della salubrità, potreste aver notato nel tempo la formazione di antiestetiche macchie scure, specialmente in stanze come il bagno o la cucina. Quali soluzioni? Intervenendo sull’efficientamento energetico dell’edificio si può risolvere il problema? Con quali materiali?

Via la muffa dai muri: la vera soluzione esiste?

Cause comuni della muffa

Le cause che permettono il proliferare della muffa in casa sono diverse, le più frequenti e comuni sono:

– sigillatura eccessiva degli edifici per il risparmio energetico senza lo studio di un’adeguata ventilazione;

– insufficiente isolamento termico delle pareti: muri, travi e pilastri rivolti all’esterno e non perfettamente coibentati conosciuti come i ponti termici, che sono quelle zone locali limitati dell’involucro edilizio che rappresenta una densità di flusso termico maggiore rispetto agli elementi costruttivi adiacenti;

– errate abitudini di riscaldamento e di ventilazione della casa: insufficiente ricambio d’aria, biancheria umida messa ad asciugare all’interno specialmente nella stagione fredda, eccesso di acqua nelle piante (>> Sulla ventilazione: conviene per rifare il tetto?)

SUPERBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO

Come ridurre di due classi il consumo energetico dell’edificio

Materiali, quali sono consigliati?

I materiali consigliati per togliere la muffa dai muri e per effettuare un risanamento in caso di umidità non devono assorbire acqua in modo eccessivo, essi devono essere permeabili al vapore, incombustibili, di facile posa, sagomabili e forabili per eventuali ispezioni. Gli intonaci consigliati sono quelli termici (argilla, argilla/sughero, calce).

Tra l’altro, con il Bonus facciate e il Superbonus, l’intonaco termico potrebbe essere un intervento da eseguire prima possibile!

>> Leggi: Superbonus 110% con l’intonaco a risparmio energetico

Quale agevolazione vale?

Prendiamo in esame il bonus facciate, le cui regole specificano che la nuova agevolazione del 2020 con aliquota maggiorata al 90%, è ammessa per i semplici interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, ma vincolata quando si tratta, invece, di intervenire anche sull’intonaco dell’edificio.

Secondo il testo, infatti, nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di semplice ritinteggiatura, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è possibile usufruire del bonus facciate a patto di migliorare la qualità energetica dell’edificio. (>> Leggi: Bonus Facciate: tutti i dettagli).

Cosa ha aggiunto il DL Rilancio?

Il bonus facciate resta invariato, ma c’è una grossa novità: è possibile la cessione o lo sconto in fattura. E se si realizza un cappotto termico incentivato al 110%, allora anche la tinteggiatura sconta quel bonus (con recupero in 5 anni, su una spesa di 60 mila euro per unità). Il 110% inoltre, non ha limiti di zona urbanistica, ma sono esclusi gli edifici unifamiliari seconde case. Questo perché si tratta di un intervento di riqualificazione energetica di un edificio, e quindi di Ecobonus.

>> Per tutti i dettagli: Rifare la facciata col Superbonus: conviene ancora di più

SISMABONUS

Meglio l’intonaco armato o l’iniezione di malta di calce?

Esempi di interventi accedere alle detrazioni

Individuare il problema

Gli interventi di risanamento dovranno essere sempre eseguiti rivolgendosi a professionisti qualificati, ditte specializzate con maestranze preparate e preceduti da uno studio del fenomeno con l’eventuale utilizzo della macchina termografica e termo igrometro in primis, strumenti indispensabili per individuare problemi di isolamento inadeguato, perdite di aria ed energetiche, problemi idraulici e di riscaldamento, danni causati da perdite o condensa o problemi di muffa.

Inoltre, la presenza di muffa in casa e umidità che pregiudicano la funzione abitativa dell’immobile e la salute degli occupanti, incidono sulla commerciabilità del bene, che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare, e rende nullo o annullabile l’atto del trasferimento del bene stesso, come stabilito dall’art. 1490 del CC.

È da specificare che il venditore o il proprietario di un immobile concesso in locazione, risponde anche penalmente delle lesioni cagionate per i vizi e difetti dell’immobile. Basta leggere la Sentenza del 20 dicembre 2016 n. 824 del Giudice di Pace di Forli, che riguarda le lesioni subite da alcuni minori, figli di una signora che aveva acquistato un immobile per adibirlo a residenza familiare, che manifestava una copiosa infiltrazione che causava muffe e umidità.

IDENTIKIT DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Superbonus anche per interventi effettuati in passato

Tale vizio costruttivo, mai risolto dai venditori, è stato causa di infezioni alle vie respiratorie dei figli della donna, la quale, esasperata dal continuo ricorso alle cure mediche, per le lesioni subite dai figli, si è rivolta all’autorità giudiziaria, che naturalmente gli ha dato ragione ed ha condannato l’impresa costruttrice al risarcimento del danno cagionato e alle spese di giudizio.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Foto: iStock/Urban78