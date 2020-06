Se avete deciso di acquistare tende da sole, veneziane e altre schermature solari, c’è al momento la possibilità di usufruire dell’ecobonus 110% con determinate condizioni dettate dal Dl rilancio.

Tra le soluzioni detraibili (brise soleil, frangisole, tende a bracci ecc.), il mercato offre molteplici proposte; ecco una rassegna di tipologie di schermature solari e dei requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni fiscali.

Schermature solari, le migliori per il Superbonus

Requisiti di base

Per poter accedere all’agevolazione fiscale sono previste disposizioni precise, a partire dal fatto che si deve trattare di installazioni stabili e non di strutture di tipo “stagionale”. È necessario infatti che le tende:

– siano installate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili;

– vengano messe a protezione di una superficie vetrata;

– siano mobili;

– siano schermature di tipo “tecnico” (quindi realizzate con materiali ad hoc).

Per questo è necessario che i materiali devono possedere la marcatura CE e assicurare i requisiti di efficienza energetica previsti dalla normativa. Inoltre sono escluse dalla detrazione le schermature solari eventualmente installate su pareti esposte a Nord.

Chiusure oscuranti: le regole

Per quel che riguarda invece le chiusure oscuranti, queste:

– possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);

– possono essere installate su porte e finestre su pareti di orientamenti.

È ammessa anche la detrazione delle zanzariere a patto che siano integrate con elementi oscuranti. Sono detraibili, oltre alle spese di posa in opera, anche quelle per la documentazione tecnica. Ovviamente l’installazione deve essere pagata con il bonifico dedicato e occorre conservare la fattura.

Detrazione schermature solari

L’Ecobonus 2020 prevede l’aliquota del 50% di detrazione della spesa sostenuta, comprensiva delle opere e delle prestazioni professionali. L’importo massimo detraibile è di 60 mila euro in 10 rate annuali di identico importo.

ESEMPIO

Spesa complessiva per acquisto e installazione: 15 mila euro.

Si possono portare ogni anno in detrazione 750 euro per 10 anni (il 50% di 15 mila euro è pari a 7500 euro, dunque la rata annua è 15000/10= 750 euro).

Sulla fattura emessa dal rivenditore deve essere indicata la seguente dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”.

Novità Ecobonus 110%

Il Superbonus (Ecobonus 110%), prevede la possibilità di effettuare lavori praticamente a costo zero, poiché sono possibili:

– detrazione al 110% delle spese sostenute, con 5 rate per 5 anni, di pari importo;

– cessione del credito del 100%, pari alle spese dei lavori eseguiti, all’impresa.

Tutto ciò è valido a patto che l’intervento sia stato eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (>> leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).

Tutti i lavori eseguiti, in ogni caso, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In caso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta dovrà essere dimostrato tramite l’APE (>> leggi: Per il Superbonus 110% serve attestazione Ape). Infine, l’ecobonus 110% vale per i lavori effettuati nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

>> Leggi: Superbonus, come migliorare la classe energetica di un edificio

Tipologie di schermature

>> Frangisole o Brise soleil

Sono strutture composte da listelli paralleli, orientabili o fissi, di vario materiale (alluminio, legno, gres, terracotta smaltata ecc.), che hanno la funzione di proteggere gli interni dal sole senza privarli dell’aria e della luce.

Questa tipologia ha un’accentuata componente estetica e si integra perfettamente nelle finestre, valorizzando il progetto tanto da diventarne l’elemento distintivo. I frangisole possono essere fissi o mobili; quelli mobili sono più versatili, consentendo di regolare la luminosità degli ambienti in funzione dei giorni più o meno soleggiati, grazie alle lamelle orientabili.

Inoltre è consigliabile posizionare il frangisole all’esterno dell’infisso per bloccare il calore derivante dall’irraggiamento prima che il vetro possa assorbirne il calore. Il frangisole, se seguito in legno, ha un notevole valore estetico e vantaggi energetici dovuti alla bassa trasmittanza termica delle lamelle. Infine, è da valutare l’apertura manuale o motorizzata, ad anta, o scorrevole.

>> Tende da sole a bracci

È una tipologia indicata soprattutto per terrazzi e balconi, si compone di bracci estensibili con struttura portante di dimensioni contenute e di un meccanismo, manuale o elettrico, che permette l’estensione dei bracci e l’apertura o la chiusura della tenda.

Di norma i bracci estensibili sono tutti omologati per la resistenza al vento e si differenziano in termini di dimensioni e di ancoraggio, che può essere frontale o a soffitto.

>> Tende a caduta (per esterni)

Soluzione ideale per valorizzare al massimo spazi esterni quali logge o balconi incassati, garantendo un’adeguata protezione anche dagli agenti atmosferici. Tale tipologia risulta comoda e pratica soprattutto in contesti, come i centri storici, in cui è necessario impattare al minimo sulla componente artistica.

Generalmente le tende a caduta prevedono un meccanismo di apertura e chiusura che può essere manuale, elettrico (con azione automatizzata anche a distanza) o a molla e possono essere con braccetti o con guide laterali.

>> Tende per lucernari

Le tende parasole esterne riducono notevolmente l’ingresso del calore estivo, migliorando il comfort interno, soprattutto per chi vive in mansarda.

>> Pergolati

Rientrano nell’ecobonus anche i pergolati addossati all’edificio e a protezione di una finestra. I pergolati, ideali per chi ha un giardino o un ampio terrazzo, permettono una perfetta integrazione con la parte architettonica, svolgendo allo stesso tempo funzione di protezione solare. Possono essere di diversi materiali, generalmente in legno o alluminio.

>> Tapparelle

Tra le schermature solari più conosciute ci sono le tapparelle, a cui va associato necessariamente un cassonetto, per l’alloggiamento della tapparella quando quest’ultima è aperta, spesso il punto di maggiore dispersione termica.

Gli avvolgibili possono essere in legno, in PVC,o in alluminio; spesso possono essere in combinazione con del materiale coibente per migliorarne le capacità di isolamento termico.

Tra le alternative ci sono sia quelle più attente a problemi legati all’isolamento termo acustico sia quelle legate alla sicurezza.

