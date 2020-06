Non si può più fare a meno dei pannelli solari, specie ora che c’è una maxi detrazione al 110%, ma spesso l’installazione di un impianto sul tetto di un condominio, per chi non possiede l’utilizzo esclusivo del lastrico solare, sembra complicata.

In realtà non lo è, in quanto la riforma del condominio ha snellito di molto le regole: ci sono alcune prescrizioni da tenere in considerazione, in primis quella di non arrecare pregiudizio all’edificio condominiale. Ma vediamo in dettaglio il tema, anche alla luce del recente Dl Rilancio.

Pannelli solari uso privato in condominio, come si fa?

Per la riforma del condominio non è necessaria alcuna autorizzazione per installare pannelli solari ad uso personale nelle parti comuni (lastrico solare compreso). Serve una comunicazione all’amministratore, ma solo nel caso in cui l’installazione non comporti delle modifiche (o comporti delle modifiche non rilevanti) alle parti comuni.

Modifiche alle parti comuni, cosa fare?

In questo caso il condomino che intende eseguire i lavori deve avvisare l’amministratore e comunicare tutte le specifiche dell’intervento. Sarà poi compito dell’amministratore convocare l’assemblea, in modo che questa possa esprimersi, anche prescrivendo eventualmente adeguate modalità alternative di esecuzione o imponendo cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.

Se l’assemblea esprime parere negativo?

L’assemblea non può semplicemente negare l’installazione del fotovoltaico, avendo in mano solo la facoltà di:

– imporre modalità alternative di esecuzione dei lavori;

– prescrivere adeguate cautele;

– subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione di una garanzia;

– ripartire l’uso del bene comune salvaguardando le diverse forme di utilizzo.

L’unico caso in cui l’autorizzazione è negata a priori, è se il condomino non presenta il progetto all’assemblea, per cui è legittima la delibera con la quale il condominio gli nega l’autorizzazione per l’installazione.

Accesso alle proprietà altrui

C’è l’eventualità che le suddette realizzazioni possano comportare invadenze nella proprietà privata altrui; in tal senso il regolamento sancisce che «l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere». Pertanto, in caso di diniego di accesso, si ritiene che l’interessato possa, in prima battuta, far intervenire l’amministratore e, successivamente, in caso di esito negativo, adire il magistrato.

Inoltre, sempre secondo il regolamento, «non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative», nel senso che il singolo può provvedere alla loro realizzazione, a sue spese, senza il nulla osta assembleare, purché rispetti i limiti stabiliti nei capoversi precedenti.

Superbonus per pannelli condominiali, come funziona?

L’articolo 119 del decreto legge Rilancio, pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale, potenzia al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Nel Superbonus rientra anche l’installazione dei pannelli solari, purché sia intervento abbinato a un altro cosiddetto “trainante”, che garantisca così la possibilità di aumentare al 110% la detrazione (solo irpef) per l’installazione del fotovoltaico, cui è messo il tetto di spesa di 48 mila euro, e comunque nel limite 2.400 euro per ogni kw di potenza nominale dell’impianto. (>> TUTTE LE INFO DETTAGLIATE: Ecobonus 2020: detrazione 65% per l’efficienza energetica).

Foto: iStock/kosmos111