Nuovo TU edilizia, tutti pronti alla rivoluzione?

Lo avevamo annunciato qualche mese fa, dopo tanto tentennare e innumerevoli revisioni, il nuovo Testo Unico delle Costruzioni sembra pronto. Dalle ultime indiscrezioni sembra che il testo sarà ultimato entro luglio, e conterrà le ultime novità dettate dal tavolo tecnico istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e sarà pertanto una grossa revisione del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). (>> Leggi: Nuovo Testo Unico delle Costruzioni, ci siamo (quasi)). Potremmo dire, era ora!, dato che ormai il testo mostra con tutta evidenza i suoi anni.

Le novità principali? Dalla riduzione del numero dei titoli abilitativi all’incentivazione di demolizioni e ricostruzioni, dall’eliminazione della procedura dell’autorizzazione sismica preventiva all’istituzione del fascicolo del fabbricato; infine, l’istituzione della certificazione di sostenibilità degli immobili. Per questo parliamo di rivoluzione.

Nuovo TU edilizia, siamo pronti alla rivoluzione?

C’era bisogno di tante modifiche? e, soprattutto, quanto hanno inciso sul fondamento concettuale della materia? L’aggiornamento sullo stato dei lavori arriva dal Ministero delle Infrastrutture, che ha risposto a un’interrogazione della deputata Chiara Braga che chiedeva notizie in merito al nuovo Testo Unico.

Il Ministero ha risposto che il tavolo tecnico ha predisposto una bozza di provvedimento, costituita da oltre 130 articoli, distribuiti in quattro Titoli: contenuti e disposizioni generali, disciplina dell’attività edilizia, resistenza e stabilità delle costruzioni, sostenibilità delle costruzioni.

Testo e procedure più “snelle”

La vera rivoluzione culturale e concettuale del nuovo TU sarebbe una ristrutturazione organica (e dopo tanti interventi parziali ce ne sarebbe bisogno) che diventi stabile nel prossimo futuro.

Nello specifico, il Ministero assicura che su alcuni temi particolarmente rilevanti, sono in corso approfondimenti che mirano a riorganizzare il complesso corpus normativo del settore delle costruzioni, per favorire in modo concreto la ripresa delle attività, la rigenerazione urbana e lo snellimento delle procedure.

Le novità del TU costruzioni

Le principali modifiche allo stato attuale delle cose mirano a:

– ridurre il numero dei titoli abilitativi;

– favorire i processi di demolizione e ricostruzione;

– eliminare la procedura dell’autorizzazione sismica preventiva;

– disciplinare in modo più chiaro le procedure per la realizzazione delle opere di interesse statale;

– istituire il fascicolo del fabbricato, nel contesto di un sistema integrato del territorio che l’Agenzia del Catasto sta mettendo a punto;

– istituire il concetto di classe di rischio di una costruzione, in particolare quella sismica, con l’intento di incrementare la conoscenza del patrimonio edilizio, anche al fine della riduzione del rischio sismico;

– favorire la sostenibilità delle costruzioni attraverso, ad esempio, l’impiego di materiali eco-sostenibili o di riciclo e la demolizione selettiva;

– istituire la certificazione di sostenibilità degli immobili.

Foto: iStock/AaronAmat