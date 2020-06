Formazione inglese commerciale B1: come fare, on line

Gli eventi che stanno cambiando la nostra esistenza ci stanno insegnando che la vita così come il commercio, gli scambi culturali e l’informazione non hanno confini. Non limitare i tuoi confini linguistici soprattutto in questo periodo. La conoscenza di muove lingue ti aprire nuove prospettive, nuovi mondi. ICOTEA ti aiuterà a sviluppare tutto ciò di cui hai bisogno.

L’inglese è la lingua più utilizzata. Avere una formazione intermedia come il livello B1 permetterà di migliorare le tue possibilità di carriera e di crescita nel mondo lavorativo. Con ICOTEA e con la didattica on-line, il tuo apprendimento della lingua inglese, livello commerciale intermedio, diventerà una competenza indispensabile per continuare a lavorare in modo vincente.

Infatti, nell’attuale mondo del lavoro, la conoscenza della lingua inglese è un requisito distintivo e un criterio importantissimo. Valuta con ICOTEA come impostare un apprendimento online improntato con una didattica e una tecnologia senza eguali in ambito formativo individuale e nel contempo spendibili all’esterno in ambito lavorativo, proprio quando il mercato è sempre più veloce e innovativo.

In ogni professione, ogni ruolo, ogni incarico, l’inglese commerciale diventa una chiave di accesso per comunicare con gli altri e per sapersi muovere anche verso i mercati esteri. ICOTEA ti permetterà di essere competitivo, stabilire relazioni internazionali, scambiare informazioni commerciali con tutti e potenziare il tuo know-how linguistico quale elemento fortemente apprezzato e valutato positivamente in ogni azienda.

Se quindi, nella comunicazione professionale di ogni settore, è fondamentale capire, parlare e scrivere in Inglese, non farti trovare impreparato, iscriviti subito a ICOTEA. Essendo un Ente qualificato, accreditato e riconosciuto dal Ministero e dagli Ordini professionali, potrai formarti, aggiornarti e migliorarti.

Se vuoi immediatamente acquisire una conoscenza dell’inglese spendibile professionalmente in quanto caratterizzato da un linguaggio fortemente specifico tecnico anche a livello economo-finanziario, verifica con ICOTEA le tue capacità e potenzialità.

Clicca qui per selezionare su icotea.it la formazione linguistica migliore per te