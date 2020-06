Con l’arrivo del Decreto Rilancio, in molti si sono chiesti se il Superbonus 110% sia valido anche per sostituire gli infissi. Di norma, prima della maxi detrazione, il bonus finestre è sempre stato concesso per interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio.

In questo bonus rientrano la fornitura e posa in opera di finestre, porte d’ingresso, scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi), tende da sole (a condizione che non siano orientate a nord).

Anche la sostituzione dei vetri rientra tra le spese agevolabili per il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti. Attenzione però alle zanzariere, non sono incluse in nessun bonus, nemmeno in quello per le ristrutturazioni.

Vediamo in dettaglio le novità a seguito del Dl Rilancio e cosa è cambiato per sostituire gli infissi.

Superbonus per sostituire infissi e finestre

Per avere diritto al Superbonus 110% è necessario che i lavori apportino un miglioramento di almeno 2 classi energetiche (>> leggi: Superbonus, come migliorare la classe energetica di un edificio) o che tale miglioramento rappresenti il massimo tecnicamente raggiungibile, tramite:

– coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio (cappotto termico), con un tetto massimo di 60 mila euro per ogni unità abitativa;

– installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore, con un tetto massimo di 30 mila euro per ogni unità abitativa.

Con l’esecuzione di uno di questi interventi, è possibile abbinare anche la sostituzione degli infissi e delle schermature solari come tende da sole, tende tecniche e persiane (fino a un massimo di 60 mila euro) o impianti fotovoltaici (fino a un massimo di 48 mila euro).

Va ricordato che è prevista la possibilità di cedere il credito all’impresa che effettua i lavori, alle banche o agli istituti finanziari (anche se ancoranon ci sono disposizioni del tutto chiare in merito).

Chi certifica la procedura?

Un professionista, probabilmente un termo-tecnico, dovrà certificare che i lavori eseguiti rispettino le normative, e che i costi sostenuti sono in linea con eventuali verifiche di congruità da parte di Agenzia delle Entrate. Le ripercussioni, in caso di dichiarazioni false, possono anche essere penali.

Conviene iniziare subito i lavori?

È possibile usufruire del Superbonus dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I tempi potrebbero sembrare ampi, ma alcuni lavori, come quelli di coibentazione (e ancor di più quelli di consolidamento antisismico) hanno di norma tempi lunghi, e in alcune regioni non si possono realizzare in inverno per motivi climatici.

Inoltre, non è da sottovalutare il problema delle assemblee condominiali, slittate negli ultimi mesi, anche se con la videoconferenza sembra che il problema sia risolto. (>> Leggi: Condominio, assemblea in videoconferenza: tutte le regole).

Conclusione

Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, è tuttora valido il bonus del 50% edilizio se c’è modifica di materiale, forma e/colore, su una spesa fino a 96 mila euro per ristrutturazioni.

Oppure si può ricorrere all’ecobonus al 50% in singole unità (spesa di 120 mila euro) e 65% su parti comuni (spesa di 92.307 euro per unità), con specifici requisiti di isolamento.

Cos’ha aggiunto il Dl Rilancio?

La possibilità di cessione o sconto del bonus. Inoltre, l’aliquota sale al 110% se l’intervento è “congiunto” a uno di quelli principali del Superbonus per risparmio energetico (come approfondito a inizio articolo).

