Il governo ha messo a disposizione 200 milioni di euro per l’autoproduzione dell’energia elettrica mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici (Reddito energetico). Si tratterà di un’installazione a costo zero, ma solo per alcune fasce della popolazione, le meno abbienti. E gli altri “meno abbienti”? Anche per loro ci sono interessanti novità, data la maxi detrazione Superbonus 110%, raggiungibile con le regole che andremo a delineare poco sotto.

Gli obiettivi della nuova misura sono molteplici: permettere un consistente risparmio in bolletta a chi sfrutterà le risorse, usare l’energia prodotta in eccesso, lanciare il paese verso le tecnologie “verdi”. Tutto molto bello, a parole. Per fortuna però, esiste una prova tangibile dell’efficacia del provvedimento: il Comune di Porto Torres ha funto da cavia per la sperimentazione, ed è andata parecchio bene. E in alcune regioni, come la Puglia, è già attivo da anni.

Vediamo in dettaglio l’argomento, sia per quanto riguarda il nuovo Reddito energetico, sia per le agevolazioni fiscali dettate dal DL rilancio. E vedremo com’è andata in Sardegna.

Fotovoltaico senza costi col nuovo Reddito energetico

Come dicevamo, in alcune regioni italiane il Reddito energetico è già a disposizione da diversi anni, come in Sardegna e in Puglia ma ora è stato esteso a tutto il territorio nazionale.

La misura è stata sperimentata con successo nel Comune di Porto Torres, dove è stato istituto un fondo rotativo per finanziare l’installazione gratuita di pannelli fotovoltaici per i cittadini a basso reddito. In media essi hanno risparmiato circa 150 euro annui. Inoltre, è stato possibile cedere l’energia prodotta in eccesso alla rete, generando risorse che sono andate ad alimentare il fondo e l’acquisto di nuovi pannelli. Come dichiarato anche da Fraccaro, che si è occupato della questione: «In un anno a Porto Torres sono stati installati 50 impianti con 9 mila euro di risparmi totali per i cittadini, 8 mila euro che hanno alimentato il fondo rotativo e 65 tonnellate di Co2 in meno».

Per questo il Dipe, Dipartimento per la Programmazione Economica di Palazzo Chigi, ha deliberato uno stanziamento di 200 milioni di euro per l’istituzione di questo fondo. Nelle prossime settimane saranno emanati i provvedimenti attuativi che definiranno tempi, modalità e requisiti.

Superbonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici o colonnine elettriche, si avrà la nuova aliquota del 110% solo a condizione che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad almeno uno dei 3 macro-interventi previsti dal decreto rilancio.

Senza, ad esempio, cappotto termico o caldaia nuova, questi interventi per i pannelli solari non vanno al 110% ma restano al loro sconto tradizionale (65% per l’Ecobonus, 90% per le facciate, ecc.).

>> Maggiori dettagli: Fotovoltaico, gli interventi per il Superbonus 110%

Fotovoltaico con accumulatore

In questo caso, può valere il bonus 50% per il recupero edilizio (quindi 96mila euro di spesa massima).

Cosa ha aggiunto il Dl Rilancio?

COme si diceva, il bonus è salito al 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, se l’intervento è eseguito insieme a quelli del Superbonus o Sismabonus. La spesa massima è di 48 mila euro (e comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto; e 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo, per accumulatori integrati). È anche possibile la cessione o lo sconto in fattura.

