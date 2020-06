Il decoro è importante, e spesso utilizzare l’intonaco termico può essere una soluzione ideale (intervenendo anche all’interno, quando non è possibile agire sulla parte esterna dell’edificio, ovvero la sua facciata). Altri pregi sono l’economicità e la sua leggerezza, che lo rendono adatto a pareti irregolari e non in grado di reggere carichi.

Attenzione però: se non si rispettano i requisiti vigenti per legge sull’efficienza energetica, niente Superbonus. Quali sono le regole da rispettare per ottenere le maxi agevolazioni? E in termini di efficacia, è davvero equivalente al cappotto termico? Permette le stesse detrazioni fiscali?

Superbonus 110% con l’intonaco a risparmio energetico

Ormai da anni si dice che gli intonaci termoisolanti contribuiscono in maniera efficace alla coibentazione termica degli ambienti; sono realizzati a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri selezionati e polistirolo, o altro materiale isolante, perlite, sughero. Valori usuali della conduttività termica sono intorno a λ = 0,05 – 0,11 W/mK. Lo strato di isolante è l’elemento che contribuisce alle prestazioni termiche della muratura. Grande vantaggio è il fatto che si possono utilizzare con rapidità ed efficacia su murature già esistenti o di nuova edificazione, per garantire un miglior scambio energetico.

SUPERBONUS 110% per rifare il TETTO

Intervenire sulla coibentazione e la sostituzione delle tegole fa accedere alla maxi agevolazione?

Leggi qui

I nuovi prodotti immessi sul mercato recentemente, sono spesso di origine naturale e raggiungono elevate prestazioni, sia in termini di trasmittanza (equivalente) propria, sia in termini di massa superficiale, sistemi a secco semi-prefabbricati ecc. L’offerta è ampissima, e sarebbe inutile rispetto alla letteratura tecnica presente effettuare una puntuale disamina in questa sede. Si ritiene utile classificarli in base alla loro origine: naturale o di sintesi. Ciò in relazione alla ulteriore necessità di garantire una ecosostenibilità e compatibilità dei materiali utilizzati, anche in funzione della fase di di smissione e smaltimento dei residui di demolizione alla fine del ciclo di vita dell’immobile.

L’intonaco termico isola “bene”?

Molte imprese consigliano al cliente di non fare il cappotto isolante, ma di usare un intonaco termico che “miracolosamente”, in pochi millimetri si spessore, permette di raggiungere le stesse prestazioni di un cappotto di 10/15 cm. Vero è che grande differenza la fa la corretta posa del materiale scelto.

In generale, l’intonaco isolante termico può essere una buona scelta, ma non a priori. Per ogni tipo di materiale, occorre determinare lo spessore più giusto per raggiungere non solo i parametri di norma, ma anche quelli migliorativi necessari per poter accedere alle detrazioni fiscali nella zona climatica interessata (spiegazione nella tabella poco sotto).

IDENTIKIT DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Superbonus anche per interventi effettuati in passato

Stesse prestazioni del cappotto?

Semplificando notevolmente si individuano tre macro-casi:

1. Intervento di rinnovo della facciata

Se non si devono raggiungere parametri di legge o accedere a incentivi per la riqualificazione energetica, può valere la pena utilizzare un intonaco termico che certamente è migliorativo in termini di prestazione rispetto a un intonaco semplice.

2. Restauro di un immobile (vincolato o meno)

Non è possibile prevedere un cappotto termico, interno o esterno che sia. In questo caso l’intonaco termico può essere un’ottima soluzione, visto anche che i beni immobili vincolati possono godere di deroghe rispetto all’applicazione del decreto legislativo sui requisiti minimi.

3. Ristrutturazione di un edificio esistente

Con struttura in mattoni o pietra, in cui si prevede un miglioramento energetico finalizzato a ridurre i consumi e al comfort dei proprietari, sfruttando anche le opportunità offerte dagli incentivi fiscali. In questo caso l’intonaco termico può essere un’ottima scelta, ma il tipo di intonaco va individuato in base alla verifica della stratigrafia complessiva dell’involucro e del raggiungimento dei parametri imposti.

Richiedere la competenza e la valutazione di un professionista, è sempre la migliore soluzione!

SUPERBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO

Come ridurre di due classi il consumo energetico dell’edificio

Quale agevolazione vale?

Prendiamo in esame il bonus facciate, le cui regole specificano che la nuova agevolazione del 2020 con aliquota maggiorata al 90%, è ammessa per i semplici interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, ma vincolata quando si tratta, invece, di intervenire anche sull’intonaco dell’edificio.

Secondo il testo, infatti, nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di semplice ritinteggiatura, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è possibile usufruire del bonus facciate a patto di migliorare la qualità energetica dell’edificio. (>> Leggi: Bonus Facciate: tutti i dettagli).

Cosa ha aggiunto il DL Rilancio?

Il bonus facciate resta invariato, ma c’è una grossa novità: è possibile la cessione o lo sconto in fattura. E se si realizza un cappotto termico incentivato al 110%, allora anche la tinteggiatura sconta quel bonus (con recupero in 5 anni, su una spesa di 60 mila euro per unità). Il 110% inoltre, non ha limiti di zona urbanistica, ma sono esclusi gli edifici unifamiliari seconde case. Questo perché si tratta di un intervento di riqualificazione energetica di un edificio, e quindi di Ecobonus.

>> Per tutti i dettagli: Rifare la facciata col Superbonus: conviene ancora di più

SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI

Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

Requisiti – Valori di trasmittanza termica

Il comma 223 relativo al bonus facciate fa espresso riferimento al decreto legislativo 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) che ha introdotto la tabella per la verifica della qualità degli edifici dal punto di vista del consumo energetico.

Accanto a questo devono anche essere rispettati per i valori di trasmittanza termica, i requisiti previsti dalla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010 in riferimento alle diverse zone climatiche.

A conti fatti, dunque, sono fortemente incentivati gli interventi edilizi che coniugano il decoro architettonico con il risparmio energetico, in modo da spingere soprattutto i condomini a intervenire in questo senso con gli interventi necessari a ridurre i consumi per il riscaldamento ma anche per la climatizzazione estiva.

BONUS FACCIATE E AGEVOLAZIONI FISCALI 2020 IN EDILIZIA Lisa De Simone, 2019, Maggioli Editore 2019, Esordisce dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate che garantisce un super sconto fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici. Nella Manovra Finanziaria 2020 non c’è solo questa importante novità. Accanto al super bonus,...



NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.

Procedure per le ristrutturazioni edilizie residenziali Alessandro Mezzina, 2017, Maggioli Editore 2017, Questo prontuario, unico nel suo genere, analizza in modo rigoroso e completo tutta la normativa nazionale (compresa quella tecnica di settore), che il professionista deve conoscere e applicare quando affronta un intervento di ristrutturazione della casa, al fine di impostare...



SUPERBONUS 110% DOPO IL DECRETO RILANCIO. TUTTI I LAVORI AGEVOLABILI - eBook Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Superbonus al 110% per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, ma solo nel caso in cui l'immobile unifamiliare sia destinato a prima casa.Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in...



Foto: iStock/narvikk