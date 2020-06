Se si cercava ancora un motivo per rifare il tetto di casa, è arrivato il Decreto rilancio con annesso il Superbonus al 110%. Il punto è: la detrazione può valere nel caso di rifacimento del tetto, e quindi per intervenire sulla coibentazione e la sostituzione di tutte le tegole? In pratica, ci si domanda se la maxi-detrazione sarà valida per rifare completamente il tetto.

Vediamo in dettaglio il caso, dato che si parla di iniziare i lavori a costo zero!

Superbonus 110%, come funziona per rifare il tetto?

Un contribuente si era domandato la possibilità di rifare completamente il tetto e accedere al Superbonus 110%. L’attività prevista consisterebbe nel disporre un nuovo strato di guaina bituminosa, nella sostituzione di tutte le tegole e, prevedendo il rispetto dei requisiti termici, l’inserimento di uno strato coibente che comporterà inevitabilmente la modifica della copertura.

** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **

Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

Il contribuente aveva preventivato, a gennaio, una detrazione di spesa pari al 65%. Alla luce del Decreto Rilancio, la detrazione per gli stessi lavori passa al 110%?

Nello specifico, tra le 3 macro categorie di interventi agevolati, il Superbonus 110% vale per interventi di isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Nel caso del contribuente, la relazione rilasciata da un tecnico attesta la realizzazione del cappotto termico su superfici opache orizzontali per una superficie pari al 39% della superficie lorda disperdente. Dunque ok alla maxi-detrazione.

Ma per quanto riguarda le tegole?

Anche la spesa per sostituire le tegole può rientrare nel Superbonus, dato che la superficie oggetto dei lavori di riqualificazione supera il 25% della superficie disperdente dell’edificio.

Come fare?

Per ottenere l’agevolazione è obbligatorio il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio di almeno due classi, e occorre utilizzare i materiali indicati nelle disposizioni ministeriali. Occorre per questo una specifica attestazione da parte del progettista. In caso contrario il Superbonus non è ammesso.

>> Leggi: Superbonus, come migliorare la classe energetica di un edificio

Se non sono rispettati i requisiti relativi ai materiali, è comunque possibile usufruire del bonus facciate al 90%, sempre che sia attestata la riduzione del fabbisogno energetico.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.

Procedure per le ristrutturazioni edilizie residenziali Alessandro Mezzina, 2017, Maggioli Editore 2017, Questo prontuario, unico nel suo genere, analizza in modo rigoroso e completo tutta la normativa nazionale (compresa quella tecnica di settore), che il professionista deve conoscere e applicare quando affronta un intervento di ristrutturazione della casa, al fine di impostare...



SUPERBONUS 110% DOPO IL DECRETO RILANCIO. TUTTI I LAVORI AGEVOLABILI - eBook Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Superbonus al 110% per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, ma solo nel caso in cui l'immobile unifamiliare sia destinato a prima casa.Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in...



Foto: iStock/Imagesines

Fonte: La Repubblica