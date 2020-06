Uffici, ristoranti, bar. Oggi stiamo uscendo da un’emergenza sanitaria gravissima e questi spazi comuni non possono più essere gestiti e frequentati come prima: per evitare la diffusione del virus, per la nostra sicurezza e quella degli altri, devono essere prese precauzioni imprescindibili.

Gli spazi comuni nella fase post-Covid-19 vanno quindi ripensati: è una sfida lanciata al mondo delle professioni, dall’architetto al designer di interni fino al responsabile della sicurezza. Tutti saranno chiamati a mettere in opera le misure più efficaci per garantire la salubrità degli ambienti comuni, la salute delle persone e anche la piacevolezza degli spazi.

Gli spazi pubblici dopo il Covid-19: il webinar

Maggioli Editore e Bencore ti invitano a partecipare al webinar gratuito, che si terrà il 10 giugno dalle ore 15 alle ore 16:30, “Nuove sfide post-Covid per l’architettura: la gestione degli spazi comuni. Le proposte di Bencore: trasparenti, sostenibili, leggeri e strutturali senza dimenticare il design“.

Intervengono:

Giorgio Bianchini, co-owner Bencore

Alessia Garibaldi, architetto e fondatore Garibaldiarchitects

Carmine Moretti, ingegnere, consulente in materia di Sicurezza e Igiene sul lavoro, co-autore del libro “La gestione del rischio Covid-19”.