Il decreto Rilancio ha ridato speranza all’edilizia mettendo in campo la cessione del credito al fornitore e lo sconto in fattura con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Certo, la misura piace a molti, ma sul primo molte imprese hanno storto il naso. (>> Leggi: Superbonus 110%, lo sconto in fattura fa gola, non alle imprese).

Mancano ancora le modalità attuative della norma, ma molto è già contenuto nel decreto. Come si fa dunque a iniziare i lavori pagando un minimo anticipo (praticamente nulla)? Ecco come funzionano cessione del credito e sconto in fattura, inclusi i procedimenti per attuarli.

Superbonus 110%, iniziare i lavori a costo zero

Il Superbonus al 110% è previsto per questi lavori (Articolo 119 del DL Rilancio):

– isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali;

– materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali;

– impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;

– impianti a pompa di calore;

– impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici.

** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **

Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

Inoltre, secondo i Commi 3-5 si prescrivono:

– miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE (>> leggi: Per il Superbonus 110% serve attestazione Ape);

– installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico).

Come partire a costo zero?

I soggetti che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sosterranno spese per le sopra dette tipologie di lavori, incluso il bonus facciate al 90% e gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% (oltre che per l’Ecobonus 65%, comprese le vecchie rate non ancora utilizzate), potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta:

1. per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari;

2. per un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Va specificato che al comma 1 dell’articolo 119 viene utilizzata l’espressione «soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati», e occorrerà pertanto fare riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Diversamente, per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si dovrà far riferimento al criterio di competenza (vedasi la circolare agenzia Entrate n. 2/E/2020).

Chi fruisce della detrazione?



– Tutti i contribuenti, anche quelli non obbligati a versare imposta sul reddito, a patto che siano beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

– I fornitori esecutori dei lavori.

– Soggetti privati come persone fisiche, anche lavoratori autonomi o d’impresa, società ed enti collegabili però al rapporto che ha permesso la detrazione stessa (chiarimenti espressi nelle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018).

– Intermediari finanziari e istituti di credito ma soltanto se il creduto proviene da soggetti ricadenti nella no tax area.

Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus

per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.

Procedure per le ristrutturazioni edilizie residenziali Alessandro Mezzina, 2017, Maggioli Editore 2017, Questo prontuario, unico nel suo genere, analizza in modo rigoroso e completo tutta la normativa nazionale (compresa quella tecnica di settore), che il professionista deve conoscere e applicare quando affronta un intervento di ristrutturazione della casa, al fine di impostare...



SUPERBONUS 110% DOPO IL DECRETO RILANCIO. TUTTI I LAVORI AGEVOLABILI - eBook Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Superbonus al 110% per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, ma solo nel caso in cui l'immobile unifamiliare sia destinato a prima casa.Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in...



Foto: iStock/SeventyFour