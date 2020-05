In stand-by da tempo, è ora finalmente in dirittura d’arrivo il decreto del Ministero dello sviluppo economico con i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano dell’ecobonus, e i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il decreto sarà “in pista” entro giugno. L’obbiettivo del governo, è infatti quello di avere una base certa per consentire l’asseverazione dei lavori per i quali, dal 1° di luglio, si potrà usufruire del Superbonus al 110% (leggi: >> Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

Superbonus 110%, i requisiti tecnici degli interventi per le detrazioni

La storia del decreto

Il decreto necessario per calcolare la congruità dei costi è stato previsto dal comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013, che ha prorogato e rimodulato le detrazioni per il risparmio energetico. Il testo prevedeva il varo di uno o più decreti o ministeriale entro 60 giorni dell’entrata in vigore della legge, per definire i requisiti tecnici e i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Una bozza è ferma al Mise dal 2018.

Nel frattempo per i requisiti si continua a fare riferimento al DM del Ministero dell’economia del 19 febbraio 2007 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Congruità dei costi e asseverazione

Si tratta, dunque, di testi ormai datati, mentre una bozza del nuovo decreto è ferma al MISE dal 2018. Il varo del decreto è ormai imminente perché, come detto, il governo vuol evitare un indebito aumento dei costi a fronte della possibilità si usufruire del Superbonus al 110%.

Per questo il Decreto Rilancio prevede che i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nell’ambito del risparmio energetico. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA.

Assicurazione obbligatoria

Diventa per questo obbligatoria, per i professionisti interessati, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Sono infatti previste pesanti sanzioni in caso di false attestazioni, oltre che la decadenza dal diritto al credito.

