Il mondo dell’edilizia è vero, si aspettava qualcosa di “grosso” per tornare all’opera, ma quello che ha messo sul piatto il governo con il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), accanto al Superbonus 110% e ad altre novità per i professionisti, nessuno lo avrebbe predetto.

Una delle novità più rilevanti per i tecnici, è quella contenuta nell’Art. 119 del decreto, secondo il quale saranno costretti a stipulare una polizza da 500 mila euro per il risarcimento di eventuali danni provocati, dovranno occuparsi di sempre più asseverazioni, senza le quali il Superbonus 110% non potrà essere erogato, e in caso di errori o false dichiarazioni, rischieranno una multa fino a 15 mila euro.

>> Leggi l’Art. 119 del DL Rilancio – Evidenziata la sezione per i professionisti

Più lavoro sì, ma a che prezzo? Sarà alto, in termini di nuove responsabilità, ma anche economici. Vediamo in dettaglio cosa prescrive il DL Rilancio sulle polizze obbligatorie per i professionisti.

Superbonus 110%: professionisti K.O. con la polizza da 500 mila euro

La norma va ovviamente a sostegno dello Stato e dei potenziali clienti; un po’ come il discorso dello sconto in fattura, che tanto piace ai privati (che potranno accedere all’agevolazione fiscale a costo zero) e meno alle imprese.

Polizza assicurativa di 500 mila euro

Per i professionisti sarà obbligatorio stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale che dovrà adeguarsi alla quantità delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate (oltreché agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni) non inferiore a 500 mila euro.

La polizza, come poco sopra annunciato, servirà a risarcire eventuali danni derivanti dall’esercizio dall’attività prestata dal professionista.

** Ecobonus 110 – FOTOVOLTAICO **

Come ottenerlo? Tutte le regole

Multe per false asseverazioni

Se verranno rilasciate false asseverazioni, scatterà la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele emessa. Inoltre, qualora dovessero essere “fasulle”, il beneficio del bonus decadrebbe automaticamente.

Professionisti, quali altre responsabilità?

SISMABONUS

L’asseverazione del tecnico servirà sia per l’ecobonus che per il sismabonus. Per quest’ultimo, spetterà ai progettisti strutturali o a chi si occupa della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

** SISMABONUS **

Come funziona e quali lavori lo permettono?

Leggi l’articolo

ECOBONUS 110% – APE

Per poter godere dell’agevolazione, sarà necessario l’Attestato di Prestazione Energetica sia prima che dopo l’intervento, e l’asseverazione del professionista dovrà attestare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.

Va ricordato che gli interventi dovranno assicurare complessivamente il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta.

>> Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

COMUNICAZIONE A ENEA

Le asseverazioni andranno inviate in copia a ENEA, anche se al momento non sono ancora state fornite informazioni sulla modalità di trasmissione. Servirà un ulteriore decreto ministeriale.

CESSIONE DEL CREDITO

I tecnici dovranno rilasciare asseverazione sia per interventi di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico, attestando il rispetto dei requisiti e l’effettiva congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (>> per maggiori dettagli: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?).

** SUPERBONUS 110% **

Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

Foto: iStock/Dmytro Aksonov