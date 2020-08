La casa come un bancomat. Questa volta per davvero. Grazie al Decreto Rilancio, arrivato in Gazzetta Ufficiale lo scorso maggio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34) e che dal 17 luglio è legge, accanto al Superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi è confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per gli interventi edilizi con aliquota ordinaria (bonus ristrutturazioni 50%, bonus facciate e ecobonus).

L’agevolazione riguarda però solo le spese effettuate nel 2020 e 2021, mentre è stato tolto ogni riferimento alle rate già in corso. Per chi vorrà cedere il credito in questi casi non è richiesto il visto di conformità.

Chiariti anche tutti i dettagli sui tetti di spesa e i requisiti tecnici, ora che sono stati pubblicati i decreti attuativi del Mise e che Entrate ha fornito le ultime disposizioni con la circolare n. 24 dell’8 agosto 2020.

DECRETI ATTUATIVI MISE

> Decreto Requisiti tecnici,

stabilisce quali requisiti tecnici devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni. Inoltre, specifica i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

> Decreto asseverazioni,

definisce le modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

CIRCOLARE DI ENTRATE

Per quanto riguarda le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la circolare dell’Agenzia fornisce una lunga serie di chiarimenti. Detrazioni per i familiari del proprietario? Come funziona per le p.iva? >> Leggi il focus dettagliato

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I riferimenti legislativi sono desunti dal testo definitivo del Dl rilancio, e le misure di materia edilizia, sono contenute rispettivamente:

> nell’art. 119 | ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici;

>> articolo 14, decreto legge 4/6/2013 n. 63 | Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2013, n. 90);

> nell’art. 121 | opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Superbonus solo per i lavori importanti

Andando con ordine, il Superbonus al 110% è previsto per questi lavori:

Articolo 119 del DL Rilancio | riassunto



Isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate

Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali

Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda

Impianti a pompa di calore e condensazione

Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici

Commi 3-5

Miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’ APE (>> leggi: Asseverazioni per il Superbonus: fissate le regole e le prescrizioni dei decreti attuativi a fondo articolo)

da dimostrare attraverso l’ (>> leggi: Asseverazioni per il Superbonus: fissate le regole e le prescrizioni dei decreti attuativi a fondo articolo) Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (leggi Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico)

Con le modifiche introdotte al testo originario dell’art. 119 del decreto Rilancio (34/2020) vengono rimodulate in parte le agevolazioni, pur confermando l’impianto originario delle norme in base alle quali viene introdotta la detrazione del 110 per cento, in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 che comportano risparmio energetico (art. 14 dl 63/2013), solo però a specifiche condizioni.

Nel nuovo testo, ora definitivo, è stato inserito un richiamo esplicito alla coibentazione del tetto anche quando non è piatto, in quanto l’agevolazione è prevista anche per gli interventi sulle superfici inclinate. Chiarito poi che per gli edifici unifamiliari la detrazione è ammessa esclusivamente per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non più anche per quelli di climatizzazione e basta. Esclusa quindi l’agevolazione per i semplici impianti di raffrescamento.

Qui trovi la lista degli interventi che danno diritto al bonus maggiorato alla luce delle modifiche introdotte il 17 luglio: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati.

Superbonus 110%: come usare l’agevolazione?

Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero. Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi liquidi. Le modalità attuative arriveranno più in là.

Cessione del credito per Ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus facciate

La procedura della cessione del credito, ed è questa la vera novità, potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% , il sismabonus o per l’Ecobonus 65% in caso di risparmio energetico, comprese le vecchie rate non ancora utilizzate. Il ddl Rilancio consente infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere quindi anche in questo caso un sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.

Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:



Recupero patrimonio edilizio

Efficienza energetica

Misure antisismiche

Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)

Installazione impianti fotovoltaici

Decreti attuativi

Come accennato sopra, sono stati definiti i primi decreti attuativi del Mise relativi al Superbonus:

– il primo è sui requisiti tecnici, che definisce quali sono necessari per soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

– il secondo è sulle asseverazioni (comma 13 dell’art.119), e prescrive le modalità di trasmissione e compilazione del relativo modulo delle asseverazioni, che sono poi da trasmettere ai vari organi competenti, tra cui ovviamente l’Enea.

Massimali di costo

Sarà il tecnico abilitato a predisporre l’asseverazione con cui dichiara che sono rispettati i costi massimi per tipologia di intervento.

I criteri da rispettare sono i seguenti:

– i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;

– in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A livello regionale c’è una grande discrepanza e varietà di prezzi, e questo fattore ha impedito di inserire un’unico riferimento.

Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

