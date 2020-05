Tra i costi ammessi dall’Ecobonus, rientrano anche le spese per l’acquisto di tende da sole, interne e esterne all’abitazione, installate per provvedere e migliorare le schermature solari dell’edificio. Possiamo dunque parlare di Bonus tende, in quanto grazie alla Legge di Bilancio 2020 c’è stata la proroga al 31 dicembre 2020 per le spese sostenute per la riqualificazione energetica.

L’agevolazione prevista è la stessa di quella per le di schermature solari e prevede una detrazione ridotta, pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 (e per le spese del 2020, grazie alla manovra di fine anno) nella misura massima di 60 mila euro.

Vediamo in dettaglio quali sono le tende “scontate”, se sono anch’esse comprese nell’Ecobonus 110%, e tutte le altre regole per il Bonus tende. Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

La condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

L’Ecobonus è una detrazione fiscale che spinge qualunque tipo di lavoro in ambito edile verso il risparmio energetico: pertanto, il Bonus tende rientra tra gli interventi incentivati.

In questi giorni, a seguito del Dl rilancio, si parla di Superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico effettuati a partire da luglio 2020. La detrazione riguarda infatti le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutti gli interventi specifici volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) che consentono la riduzione di due classi energetiche dell’edificio.

Inoltre gli interventi sono a costo zero con la cessione del credito, e diventa possibile scegliere la cessione del credito al posto della detrazione del 50% anche per i lavori di ristrutturazione, da avviare ora o già fatti in passato. Il credito potrà essere ceduto anche alle banche.

In pratica quindi è previsto lo sconto del 110% per tutte le tipologie di intervento, compresi quelli sottolineati dal Dl rilancio.

Bonus tende, la schermatura solare

È un sistema di protezione dalla luce del sole e dal calore che consente una reazione variabile e controllata dell’energia e della luce alle sollecitazioni solari.

Requisiti

Al fine di fruire del Bonus tende, la schermatura solare deve:

– essere applicata a protezione di una superficie vetrata;

– essere applicata all’esterno della finestra, al suo interno, o integrata;

– deve essere mobile, per cui deve essere apribile e chiudibile.

È opportuno ricordare che tutte le tende esterne sono sottoposte a marcatura CE obbligatoria dal 2006 e che tale identificazione è un requisito fondamentale e necessario per poter usufruire della detrazione in commento.

Inoltre, il legislatore ha stabilito specificatamente che la riduzioni Irpef e Ires spetta per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del Dlgs n. 311 del 2006 (vedi tabella sotto).

Sul sito ufficiale dell’Enea sono pubblicati tutti i requisiti tecnici specifici che devono possedere le diverse schermature solari per poter essere ammesse al beneficio. In particolare:

– devono possedere, se prevista, una marcatura CE;

– devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Schermature solari ammesse

Ecco in tabella le schermature che possono fruire dell’Ecobonus:

Spese ammissibili

Sono ammesse le seguente spese:

– fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;

– eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

– prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);

– opere provvisionali e accessorie.

Continueremo nei prossimi giorni ad approfondire l’argomento seguendo le novità legislative (Come chiedere l’agevolazione? Nuove regole? ecc.).

