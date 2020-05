Sapete già tutto sull’Ecobonus 110%, la grande novità dettata dal Decreto rilancio? In questo articolo saremo super sintetici e vi esporremo soltanto i 6 lavori per i quali sarà possibile beneficiare subito della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Un appunto: mai nella storia del fisco c’è stata detrazione così alta, cioè il 110% della spesa. Ecco approfondimenti mirati con le novità di questi giorni:

Ecobonus 110%, i 6 lavori subito scontabili

Dettaglio non irrilevante da specificare è la nuova disciplina per lo sconto in fattura, che avrà un meccanismo diverso rispetto a quello disciplinato dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). Inoltre, il credito si potrà cedere per un numero di volte illimitato (attualmente invece non si può trasferire per più di due volte).

I 6 lavori scontabili

1. Recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%)

Vale soltanto per interventi di manutenzione ordinaria (questa tipologia solo per i condomìni) e straordinaria (in casa e in condominio, dal rifacimento impianti allo spostamento di pareti); sono invece esclusi i lavori di restauro-risanamento conservativo e di ristrutturazione (anche se essendo così ingente come lavorazione, da essere meno frequente).

2. Lavori di efficientamento energetico senza eccezioni

Previsto lo sconto del 110% per tutte le tipologie di intervento, compresi quelli sottolineati dal Dl rilancio.

3. Interventi antisismici

Detrazione salita al 110% per tutti gli interventi che consentono la riduzione di due classi di rischio dell’edificio. Quali lavori lo permettono? Ad esempio con interventi locali che migliorano le connessioni di pareti e solai. Resta alle vecchie aliquote dal 50% all’85% la detrazione per le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica e sale al 90% quella per polizze catastrofali in zone sismiche 1, 2 o 3.

4. Bonus facciate

Inclusi i lavori che prevedono la sola pulitura o tinteggiatura esterna e che sono agevolati al 90%; se si interviene sugli intonaci per oltre il 20% della superficie della facciata bisogna abbinare lavori “pesanti” di risparmio energetico (che ora dovrebbero essere, se rispondono ai criteri del Dl rilancio, al 110%);

5. Installazione di impianti solari fotovoltaici

Sono agevolati al 110% se rispondenti ai criteri del Dl rilancio.

6. Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Dovranno essere dotate di almeno un punto di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, cui spetta una detrazione pari al 50% della spesa.

Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

ll superbonus varrà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà recuperabile in 5 rate annuali di pari importo. In alternativa, si potrà cedere o beneficiare dello sconto in fattura, per il quale ci sono importanti novità che qui spieghiamo in dettaglio.

