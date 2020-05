Nell’ultima versione del Decreto rilancio, ormai in fase di approvazione definitiva, è stata inserita una detrazione fiscale dell’80% per le spese di investimento sostenute nell’anno 2020 e necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Tra le spese di investimento sono compresi interventi edilizi necessari per il rifacimento o riorganizzazione di spogliatoi, mense, ingressi e spazi comuni, ma anche nuove strumentazioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature necessarie alla sicurezza dei dipendenti.

Come sarà possibile fruire del credito? Ecco alcune anticipazioni.

Decreto rilancio, credito d’imposta all’80% per adeguare gli ambienti di lavoro

È previsto che il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. La detrazione fiscale è utilizzabile in 10 anni esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

A chi spetta?

Senza dubbio tra i soggetti beneficiari del credito d’imposta ci saranno gli operatori con attività aperte al pubblico (cfr. art. 128-bis della bozza del Decreto rilancio 2020). Probabilmente sarà erogato anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

In ogni caso una circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilirà criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto.

Decreto rilancio e Superbonus 110%

Il cosiddetto Superbonus 110%, permetterà un maxicredito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire su caldaie, cappotti termici e pannelli solari.

Leggi gli approfondimenti:

>> Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

>> Ecobonus 110%, un bazooka per l’edilizia

Ti potrebbero interessare:

Cantieri, ambienti di lavoro e Coronavirus

LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2020, Maggioli Editore 2020, Questa pubblicazione è nata allo scopo di fornire strumenti utili e indicazioni da seguire nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione dell’infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Si è voluto dare un taglio pratico al testo, sulla base...



Condominio, come gestire la Fase 2 Covid-19?

Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica e aiuto nella gestione di:

Assemblee condominiali a distanza

Gestione della privacy e accesso agli estranei

Pagamento delle spese condominiali

Impugnazione delle delibere

Sanificazione delle parti comuni

LA GESTIONE DEL CONDOMINIO NELLA FASE 2 DEL COVID 19 Giuseppe Bordolli, Gianfranco Di Rago, 2020, Maggioli Editore 2020, Questa nuovissima guida operativa, aggiornata al d.P.C.M. 26 aprile 2020, fornisce all’amministratore di condominio tutte le indicazioni per la corretta gestione delle attività condominiali nella fase 2 di graduale ripresa dopo l’emergenza sanitaria Covid 19. L’opera...



Foto: iStock/nikom1234