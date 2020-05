La lampada da scrivania Bicut Led di Trilux assicura le condizioni di illuminazione perfette sia nell’home office sia sul posto di lavoro. Tutto dalla scrivania, senza abbagliare le persone vicine grazie alla sua componente di luce indiretta. Oggi, questo apparecchio da scrivania è ancora più facile da usare.

Con Bicult Led, avete sempre a portata di mano un’illuminazione personalizzata e completa. Grazie alle sue componenti di luce diretta e indiretta regolabili separatamente, questo apparecchio da scrivania crea le condizioni visive ideali e su misura per ogni situazione e compito lavorativo.

Grazie alla sua speciale ottica antiabbagliamento per la componente di luce indiretta, è possibile illuminare il soffitto direttamente dalla scrivania, senza abbagliare le persone che si trovano nelle vicinanze.

Nella versione con funzione Human Centric Lighting, Bicult Led porta la luce naturale del sole a casa e in ufficio.

Grazie all’app dedicata LiveLink Workspace, è possibile regolare i colori e l’intensità della luce e configurare, salvare e recuperare gli scenari luminosi.

La risposta del mercato è stata estremamente positiva; Bicult Led ha ricevuto il premio design plus ed è stato premiato per il suo design innovativo.

Nuova base a vite e collegamento usb: più spazio sulla scrivania



Con l’ultima versione, abbiamo introdotto la versione con base a vite per venire incontro alle esigenze individuali dell’utente e alle condizioni generali dell’ufficio. Lo spazio, su alcune scrivanie, è ridotto all’essenziale e, per questo motivo, Bicult Led è ora disponibile anche con una pratica base a vite.

Un ulteriore dettaglio pratico introdotto è la porta USB integrata nella base dell’apparecchio, per la ricarica di dispositivi quali smartphone e tablet. Bicult Led può essere controllato tramite pulsanti o via app disponibile per smartphone. L’utente può memorizzare le proprie impostazioni personali e gestirle direttamente da app.

Bicult Led, l’illuminazione perfetta per l’home office

Anche se le norme di illuminazione di un piano di lavoro sono identiche per l’Home Office come in un normale ufficio, solitamente le condizioni di illuminazione della scrivania di casa non sono idonee. Il motivo principale risiede nel fatto che l’illuminazione domestica non è progettata per illuminare a norma una postazione di lavoro. Bicult Led viene incontro a questa esigenza: basta posizionarlo sulla scrivania, collegarlo e impostare le componenti di luce diretta e indiretta in base alle proprie esigenze, manualmente o comodamente via app. Una volta salvata la configurazione “Home Office”, la scrivania si trasforma in una postazione di lavoro professionale e soprattutto illuminata a norma.

A casa come in ufficio, avrete la luce migliore per le migliori prestazioni. Per maggiori informazioni su Bicult Led: www.trilux.com