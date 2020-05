Il Decreto rilancio (ex decreto aprile, ex decreto maggio, ma in ogni caso da 55 miliardi), sta iniettando grandi aspettative al settore edile. Il cosiddetto Superbonus 110%, permetterà infatti un maxicredito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire su caldaie, cappotti termici e pannelli solari.

Il Superbonus andrà soprattutto a favorire i cosiddetti lavori “pesanti”, e quindi tutti gli interventi più semplici e di minore impatto sono garantiti dalle vecchie regole. È però interessante analizzare la domanda pervenuta al Sole 24 Ore sul rifacimento di una facciata di un edificio vincolato per il qualenon è pertanto possibile rispettare i requisiti termici (per esempio la realizzazione del cappotto). È possibile fruire del bonus? Vediamo in dettaglio il quesito.

Bonus Casa, come fare se l’edificio è vincolato?

In un condominio minimo, composto da quattro proprietari, si vuole procedere al ripristino delle facciate. Trattandosi di un edificio situato nel centro storico, e quindi sottoposto a tutela, non è possibile rispettare i requisiti termici (per esempio la realizzazione del cappotto). Vorrei sapere se è possibile fruire del bonus anche solo per semplici interventi di restauro e di risanamento conservativo. In tal caso, è necessaria la comunicazione all’Enea?

Requisiti termici

Sì, è possibile fruire del bonus. I requisiti termici vanno rispettati solo se si interviene su più del 10 per cento dell’intonaco, ma ciò non vale per i beni vincolati, come nel caso di specie. L’articolo 1, commi 219–224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”).

Si tratta infatti di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la semplice pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B, individuate dal Dm Lavori pubblici 1444/1968.

Edifici vincolati in centro storico, quali regole?

Se l’intervento effettuato (nel caso in cui non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna), influenza dal punto di vista termico l’edificio, ovvero interessa più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti indicati dal decreto del Mise del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del decreto Mise del 26 gennaio 2010 (circolare 2/E/2020).

La circolare 2/E/2020 ha chiarito inoltre che i decreti Mise del 26 giugno 2015 e del 26 gennaio 2010 non si applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei beni culturali, di cui alla parte II del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e per gli interventi su immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Questi immobili sono esclusi dall’applicazione dei requisiti energetici solo quando l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti che il rispetto delle prescrizioni citate implica un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere

Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare in Cantiere

al tempo del Covid-19

Conclusione

Anche se i requisiti energetici non andranno rispettati, potrà essere applicata la detrazione del 90 per cento per le spese di rifacimento della facciata. Di conseguenza, se i requisiti termici non devono essere rispettati, non occorre nemmeno la comunicazione all’Enea.

Ecobonus e Bonus Casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

