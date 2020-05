Via ai lavori: il Decreto rilancio (ex decreto aprile, ex decreto maggio, ma in ogni caso da 55 miliardi), sta iniettando grandi aspettative al settore edile, soprattutto ai privati. Il cosiddetto Superbonus 110%, permetterà infatti un maxicredito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire su caldaie, cappotti termici e pannelli solari.

Ci sono condizioni precise, o meglio 3 macro-interventi agevolati definiti lavori “trainanti”, che saranno condizione necessaria per un’altra serie di interventi più leggeri (>> leggi l’approfondimento: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).

Ma come non perdersi tra le nuove agevolazioni, le vecchie e tutti gli aggiornamenti procedurali? Partiamo dai 5 fattori che tutti i potenziali interessati dovrebbero prendere in considerazione. (Fonte: Il Sole 24 Ore)

Il Decreto rilancio riaccende il Bonus Casa. Ecco i 5 fattori da cui partire

1. TIPO DI LAVORI

Il superbonus del 110% andrà soprattutto a favorire i cosiddetti lavori “pesanti”, e quindi tutti gli interventi più semplici e di minore impatto sono garantiti dalle vecchie regole. Ad esempio, la sostituzione di infissi, se realizzata come singolo intervento, è agevolata dal 50% standard. Essa risulta infatti manutenzione straordinaria o agevolata dall’ecobonus al 50% (che ha un proprio plafond di spesa, è applicabile anche su edifici non abitativi ed è anche detrazione Ires).

Altro esempio: l’acquisto di una cucina, se abbinato a una ristrutturazione, ricade nel bonus mobili (50% su una spesa fino a 10 mila euro), e non ci saranno novità in questo senso dal “decreto Rilancio”. In generale quindi, i piccoli lavoretti di casa interni, come il rifacimento integrale del bagno o lo spostamento di una parete, non dovrebbero essere interessate dal maxibonus. Nemmeno il Bonus verde sarà toccato, e quindi la realizzazione o la risistemazione di un giardino resta agevolata al 36% su 5 mila euro.

E chi ha desiderio di ritinteggiare o pulire la facciata esterna di un edificio in zona A o B può già procedere? Sì, e può farlo con il bonus facciate al 90 per cento (>> qui tutti i dettagli).

2. SINGOLA UNITÀ O PARTI COMUNI

Il Superbonus agevolerà soprattutto i lavori su parti comuni condominiali. Servirà tempo alle imprese per proporre ai condomìni offerte ad hoc, e di fatto i lavori su parti comuni richiedono tempi maggiori: a partire dall’impossibilità di tenere assemblee con la presenza fisica dei partecipanti.

3. TIPO DI EDIFICIO E POSSESSORE

L’ecobonus e il bonus facciate agevolano anche interventi su immobili non abitativi (ad esempio, uffici e capannoni) e sono sconti Ires, oltre che Irpef, fruibili da società di capitali ed enti non commerciali. Anche il nuovo Superbonus, che potenzia l’ecobonus, dovrebbe seguire le stesse regole.

La detrazione sul recupero edilizio (50% su una spesa fino a 96 mila euro), così come il bonus giardini e il bonus mobili, sono invece detrazioni Irpef limitate che valgono per le abitazioni e loro pertinenze.

4. SCONTO E CESSIONE DEL BONUS

Il superbonus prevederà la possibilità di cedere il credito d’imposta o di farselo trasformare in uno sconto in fattura. La cessione – di per sé interessante – diventa praticamente indispensabile in caso di contribuenti incapienti per basso reddito (ad esempio, pensionati al minimo) o nel regime forfettario o con redditi di locazione soggetti a cedolare secca.

Il bonus facciate al 90% non è invece cedibile e non dà sconti. Mentre sismabonus ed ecobonus sono cedibili (quest’ultimo anche per lavori su singole unità).

5. COME AFFRONTARE L’INCERTEZZA

È dunque bene prima di partire coi lavori analizzare i dettagli e scegliere la soluzione più idonea. Ma nel frattempo, anche prima del cantiere, si possono eseguire pagamenti agevolati (ad esempio, a un professionista) anche in anticipo; però bisogna ricordare che per i privati il momento di pagamento decide la detrazione e che invece in condominio vale il momento in cui paga l’amministratore (non i singoli condòmini).

Nel caso di lavori già avviati che potrebbero beneficiare di sconti diversi, è bene conservare la documentazione a supporto (anche fotografie o progetti), contabilizzare e pagare separatamente le diverse spese. Ad esempio, quelle per facciate interne ed esterne.

