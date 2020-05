Il Superbonus sarà applicabile a tutte le spese previste dall’ecobonus, a condizione che nel pacchetto totale degli interventi ci sia almeno uno degli interventi indicati al primo comma dell’articolo stilato da Fraccaro (destinato a entrare nel decreto legge maggio).

Si parla di 3 di questi interventi indicati nel primo comma, e sono interventi definiti “trainanti”. Quali condizioni dovranno rispettare? Vediamo in dettaglio tutte le informazioni. (Fonte: Il Sole 24 Ore).

Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

Intervento 1 – Cappotto termico

Il primo intervento (coincidente con lettera a all’interno del documento di Fraccaro) è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L’unica condizione posta dalla norma è che l’intervento abbia «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico agevolabile di questo singolo intervento è pari a 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio».

Intervento 2 – Impianti termici e pompa di calore

Il secondo intervento (lettera b) è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Questo intervento arriva a un tetto di 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».

Intervento 3 – Sostituzione caldaia senza combinazione con fotovoltaico

Il terzo tipo di intervento (lettera c) agisce sempre sugli impianti di riscaldamento ma non c’è l’abbinamento con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione». La condizione è che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio».

L’installazione dei pannelli solari in abbinata all’intervento lettera b) (intervento 2) è dunque la condizione per far salire a 30 mila euro la spesa massima per unità immobiliare. Quindi il decreto favorisce il fotovoltaico, abbinato anche agli altri due interventi trainanti, con una detrazione al 110% «fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico».

Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all'ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus

per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

Per conoscere i casi pratici sull’Ecobonus:

>> Scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici”

Cantieri in Fase 2, tutte le regole

Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare in Cantiere al tempo del Covid-19. >> Leggi lo speciale

Approfondimenti su:

** Come aggiornare il PSC di cantiere?

** Come aggiornare il POS di cantiere?

** La Check list del Datore di lavoro

** Protocollo di regolamentazione COVID-19 del MIT

Condominio, come gestire la Fase 2 Covid-19?

Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica e aiuto nella gestione di:

Assemblee condominiali a distanza

Gestione della privacy e accesso agli estranei

Pagamento delle spese condominiali

Impugnazione delle delibere

Sanificazione delle parti comuni

LA GESTIONE DEL CONDOMINIO NELLA FASE 2 DEL COVID 19 Giuseppe Bordolli, Gianfranco Di Rago, 2020, Maggioli Editore 2020, Questa nuovissima guida operativa, aggiornata al d.P.C.M. 26 aprile 2020, fornisce all’amministratore di condominio tutte le indicazioni per la corretta gestione delle attività condominiali nella fase 2 di graduale ripresa dopo l’emergenza sanitaria Covid 19. L’opera...



