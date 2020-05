L’unità ha come focus la terapia intensiva e risponde alle necessità dettate dall’emergenza Covid-19, ma le sue caratteristiche la rendono adatta a molteplici applicazioni nell’ambito sanitario, estendendone le potenzialità nel lungo periodo.

La struttura viene consegnata preassemblata al 90% e non richiede fondazioni, assicurando così facilità e tempi di installazione particolarmente rapidi. L’intero processo dalla fabbricazione al pieno funzionamento richiede solo 69 giorni.

L’unità modulare creata dall’equipe di specialisti è frutto di un vero e proprio processo di

progettazione e prefabbricazione industrializzata per strutture ospedaliere, che determina il

superamento dei limiti tipici degli ospedali da campo o della conversione di container da cantiere per installazioni provvisorie. Concepita sin dalla fase di design per recepire tutte le buone pratiche e le normative proprie del settore sanitario, la soluzione modulare presenta un layout che ottimizza gli spazi salvaguardando la sicurezza di degenti e operatori sanitari.

I numeri del progetto in versione 18 posti letto

2 posti letto isolati

43 mq a posto letto

125 mq locali tecnici

770 mq di superficie operativa

69 giorni dalla conferma d’ordine al pieno funzionamento

I 5 punti di forza del sistema

Modularità e serialità

Il progetto distributivo e funzionale è concepito sulla base di un unico modulo strutturale

facilmente trasportabile. I posti letto per unità funzionali possono variare da 8 a 20.

Flessibilità e velocità

Il modulo base e le sue aggregazioni possono adattarsi a molteplici esigenze funzionali e

sanitarie. I moduli sono preassemblati al 90%, completi di distribuzioni impiantistiche

primarie e secondarie.

Affidabilità e durata

I materiali impiegati garantiscono durabilità ed efficienza a lungo periodo, superando anche i tempi di risposta legati all’emergenza contingente. Un vero e proprio processo di prefabbricazione industrializzata per strutture ospedaliere.

Impianti e attrezzature

L’unità funzionale è completa in ogni sua componente, con una dotazione standard per ogni postazione letto, implementabile con attrezzature quali travi testaletto e pensili dotati di dispositivi di rianimazione.

Rispetto della normativa

L’unità funzionale è progettata con l’obiettivo di rispondenza alle norme e alle linee guida nazionali e ai requisiti specifici per l’Accreditamento Sanitario, per la sicurezza all’incendio, per le norme igienico sanitarie.

La tecnologia costruttiva: i pannelli sandwich

Il sistema è stato pensato con una struttura portante in acciaio, che non necessita fondazioni. Tale struttura si adatta perfettamente ai sistemi di rivestimento a secco: all’esterno pannelli sandwich isolanti e all’interno pareti con finitura a lastre. Il tutto per garantire qualità, durabilità e velocità di posa. È noto infatti che i materiali che compongono i sistemi a secco sono leggeri da trasportare, riducono al minimo gli scarti di cantiere e possono essere riutilizzati e riciclati.

Le caratteristiche dell’acciaio

100% riciclabile

Antisismico

Permette una stima precisa dei tempi e dei costi

I pannelli metallici isolanti sono una soluzione che permettono realizzazioni personalizzate

garantendo alte prestazioni di isolamento termico, fonoassorbenza, tenuta all’aria e reazione al fuoco secondo le più svariate esigenze. Sono leggeri, versatili e facili da montare.

Facilità di montaggio

Prestazioni termiche e acustiche

Spessori ridotti

Organizzazione degli impianti

Gli impianti sono studiati per avere solo ed esclusivamente la necessità di allaccio alla rete

elettrica, fognaria e ad acquedotto. Per ciascun modulo vi sono due centrali posizionate ai due estremi che garantiscono la miglior distribuzione contenendo gli ingombri degli impianti all’interno dei moduli funzionali.

Le centrali garantiscono la gestione del riscaldamento e raffrescamento, la

produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti di trattamento dell’aria. Ogni modulo strutturale è pensato per essere indipendente dal punto di vista impiantisco ed è condizionato con impianto ad aria con supervisione computerizzata, in grado di gestire anche pressurizzazione e depressurizzazione per ogni box letto, aiutando il contenimento delle diffusioni infettive.

Ogni modulo strutturale è dotato poi di impianto a gas medicali a tre gas (ossigeno,

aria compressa e vuoto), con una predisposizione per ciascun posto letto di prese ed

eventuale stativo. Tutti gli impianti sono studiati a secondo le norme vigenti in tema ospedaliero, dagli impianti elettrici, all’antincendio a quello idro-sanitario.

Team di lavoro: aziende e professionisti

Il team di lavoro è composto da un pool di aziende e professionisti specializzati per un progetto integrato.

Le aziende

Manni Group, Manni Green Tech, Isopan, Manni Sipre

Lavorazione e utilizzo dell’acciaio nelle sue più ampie applicazioni: dai sistemi

prefabbricati in acciaio ai pannelli metallici isolanti.

Stylcasa Architetttura d’interni (Forlì)

Opere edili in ambito sanitario, con consolidata esperienza nei sistemi costruttivi a secco.

Idrotermica Coop (Forlì)

Azienda leader nel settore impiantistico, con più di 40 anni di esperienza nel settore

ospedaliero.

I professionisti

Arch. Andrea Ragazzini

Progetto Generale e coordinamento delle progettazioni specialistiche.

Ing. Massimiliano Finotti

Progetto Impianti Meccanici.

STELG Ing. Cenni P.I. Berardi

Progetto Impianti Elettrici e Speciali

