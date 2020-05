La cura del magazzino è importantissima per un’azienda, sia per ragioni di produttività che per la sicurezza del lavoro. Questo perchè un magazzino ben organizzato non permette solo un miglior controllo delle scorte, ma anche una gestione più rapida della merce.

Soprattutto negli ultimi tempi, in particolare tra le piccole e medie imprese nostrane, la riorganizzazione del magazzino è diventata una necessità quasi impellente: con l’aumento delle vendite online, non solo in Italia ma anche verso l’estero, la logistica vecchio stampo, così come concepita negli ultimi anni del secolo scorso, sta attraversando alcuni grandi cambiamenti, che richiedono sistemi sempre più integrati, rinnovati e aggiornati.

Una gestione più efficiente del magazzino porta infatti tre vantaggi immediati:

velocizza e mette in sicurezza le operazioni di carico/scarico;

ottimizza gli spazi, migliorando la capienza del magazzino;

fa risparmiare tempo prezioso a chi lavora nel magazzino;

permette di offrire un servizio più rapido alla clientela.

Vediamo più nel dettaglio uno strumento fondamentale per migliorare l’operatività del magazzino: la scaffalatura industriale.

Scaffalature industriali moderne: sicure, versatili, leggere

La riorganizzazione degli spazi del magazzino non può che iniziare con la scelta di scaffalature industriali moderne e sicure, pensate per gestire più comodamente e rapidamente le operazioni di carico e scarico merci.

In questo senso è di fondamentale importanza affidarsi a fornitori esperti e affidabili come Prismac, nota azienda lombarda che da anni è all’avanguardia nella progettazione di scaffalature industriali per depositi, grandi magazzini e aree di stoccaggio.

Il catalogo di Prismac propone un’ampia scelta di scaffalature industriali standard o realizzate su misura: porta pallet, scaffalature metalliche, cantilever, soppalchi per magazzini, archivi compattabili e pareti mobili. Ai suoi clienti, Prismac offre un servizio a 360° che va dalla progettazione all’installazione delle strutture. Altro punto forte di Prismac è il rapporto qualità prezzo, comprensivo di consulenza e sopralluogo. Tutte le strutture e i materiali utilizzati sono certificati, garantiti e testati per sopportare i carichi per cui sono stati progettati, garantendo così i massimi standard di efficacia e sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Come anticipato, la struttura delle scaffalature moderne è componibile e versatile per definizione. A questo proposito, va sottolineato che una scaffalatura di qualità, a differenza di una più datata e/o a buon mercato, è già predisposta per un successivo sviluppo del magazzino. Si tratta quindi di un investimento lungimirante, capace di garantire produttività tanto nell’immediato quanto nel futuro.

Oltre alle imponenti scaffalature per grandi magazzini, Prismac progetta e realizza anche scaffalature per piccole/medie attività commerciali, che, trattando prevalentemente merci di peso e dimensioni limitate, hanno bisogno di scaffalature metalliche leggere, ottime per contenere scatole non eccessivamente pesanti o materiali sfusi. Per la personalizzazione delle scaffalature sono disponibili diversi accessori, come ganci e appendini. Questo tipo di scaffalature è molto usato anche da showroom e spazi commerciali, in quanto è uno strumento facilmente implementabile, flessibile e ricomponibile in base alle esigenze.