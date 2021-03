Aggiornamento del 29 marzo 2021: In considerazione del protrarsi dell’emergenza Coronavirus, il Ministero dell’Istruzione (con il DM 238/2021) ha stabilito che anche la prima e la seconda sessione 2021 degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Architetto, Ingegnere e Geometra (e di tutte le professioni indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, perito agrario, perito industriale, psicologo) saranno costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

La prova, anche se solo orale e a distanza, dovrà vertere su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Per prepararsi:

Kit Esame Architetto. Guida pratica alla progettazione + Prontuario tecnico urbanistico amministrativo Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell, 2020, Maggioli Editore 2020, Volume 1: "Guida pratica alla progettazione per l’esame di abilitazione"Qualificato testo di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 19 anni, lo strumento indispensabile per prepararsi all’esame di...



* 7 maggio 2020: Sul sito del Miur è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.57 del 29 aprile 2020: per la prima sessione dell’anno 2020, l’esame di Stato per Ingegneri e Architetti è costituito da un’unica prova orale a distanza. La prova dovrà vertere su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Il DM DM n.38 del 24 aprile 2020 aveva fornito nuove date per gli esami di Stato di Ingegneri e Architetti.

La prova di abilitazione alla professione sarà quindi orale. Il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, ha infatti reso noto il 3 maggio 2020 che per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, per la prima sessione del 2020, gli esami di Stato di abilitazione per l’acceso alla professione consisteranno in un unica prova orale a distanza.

Per tutte le informazioni finora ufficiali sugli esami di stato visitate i nostri speciali:

>> Esame di Stato Ingegneri;

>> Esame di Stato Architetto.

Ti potrebbero interessare:

KIT Prontuario tecnico urbanistico amministrativo + Guida pratica alla progettazione

Kit Esame Architetto. Guida pratica alla progettazione + Prontuario tecnico urbanistico amministrativo Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell, 2020, Maggioli Editore 2020, Volume 1: "Guida pratica alla progettazione per l’esame di abilitazione"Qualificato testo di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 19 anni, lo strumento indispensabile per prepararsi all’esame di...



Guida pratica alla progettazione

Strumento indispensabile per prepararsi all’esame di Stato per gli ingegneri civili/edili, laurea triennale e quinquennale. Questa è la settima edizione, totalmente rinnovata.

Guida pratica alla progettazione per l'esame di abilitazione Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell, 2020, Maggioli Editore 2020, Qualificato testo di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 19 anni, lo strumento indispensabile per prepararsi all’esame di Stato per architetti, pianificatori, paesaggisti,...



Foto: iStock/Chris Ryan