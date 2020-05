Secondo quanto comunicato dal DM DM n.38 del 24 aprile 2020, sono state confermate nuove date per gli esami di Stato di Ingegneri e Architetti.

È probabile (ma non ancora confermato ufficialmente dal Ministero), che la prova di abilitazione alla professione sarà orale. Il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, ha infatti reso noto il 3 maggio 2020 che per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, per la prima sessione del 2020, gli esami di Stato di abilitazione per l’acceso alla professione consisteranno in un unica prova orale a distanza.

Per tutte le informazioni finora ufficiali sugli esami di stato visitate i nostri speciali:

>> Esame di Stato Ingegneri 2020;

>> Esame di Stato Architetto 2020.

Per quanto riguarda i Geometri, ancora nessuna notizia per l’esame 2020 (leggi Esame di Stato Geometri).

Esami di Stato 2020 Ingegneri e Architetti, nuove date e regole

ESAME DI STATO INGEGNERI

La data della prima sessione degli Esami di Stato è differita:

– Sezione A dal 16 giugno al 16 luglio 2020 – (sessioni d’esame per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento);

– Sezione B dal 22 giugno al 24 luglio 2020 – (sessioni d’esame per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario).

Tutte le info

* Esame di Stato INGEGNERI 2020 *

ESAME DI STATO ARCHITETTI

La data della prima sessione degli Esami di Stato è differita:

– Sezione per i possessori di laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento dal 16 giugno 2020 al 16 luglio 2020.

– Sezione per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario dal 22 giugno 2020 al 24 luglio 2020.

Tutte le info

* Esame di Stato ARCHITETTI 2020 *

