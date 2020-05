Pubblicato il vademecum Anac per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici. È una vera e propria ricognizione delle norme vigenti per aiutare le stazioni appaltanti a far fronte all’emergenza sanitaria in atto e in tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle procedure di gara.

La guida è dunque utile anche oltre la logica dell’emergenza di questi giorni, e riporta in maniera chiara e precisa le più recenti disposizioni adottate dopo l’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Appalti veloci e semplici, nuova strategia nel vademecum Anac

Sono numerose le possibilità elencate dal Codice degli appalti per semplificare e velocizzare le procedure di gara, anche al di fuori dei contesti emergenziali. Spesso, però, sono poco note alle amministrazioni, che per questa ragione non sempre vi fanno ricorso.

Appalti veloci, le strategie

Eccone alcune:

– assegnazione degli appalti senza pubblicare i bandi di gara in presenza di determinate circostanze,

– tempi ridotti per la presentazione delle offerte,

– autodichiarazioni e controlli ex post,

– facoltà di ricevere forniture in via d’urgenza anche senza aver ancora stipulato un contratto.

>> Vademecum Anac – Appalti veloci

>> Ricognizione normativa norme esistenti per velocizzare le gare

Foto: iStock/Dmytro Lastovych