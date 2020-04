Settef, brand di Cromology Italia specializzato nelle pitture e soluzioni tecniche per la facciata, ha siglato un accordo di partnership con Gruppo Xella, che produce e commercializza elementi in calcestruzzo cellulare e prodotti a base di silicati di calcio, per proporre sul mercato cicli testati e omologati, a basso impatto ambientale, per interni e facciate.

Oltre a un reciproco interesse di carattere commerciale, la partnership si basa su una forte impronta tecnica. Le soluzioni non sono state infatti realizzate con il semplice accostamento di prodotti esistenti: si tratta invece di sistemi che sono stati sottoposti ad approfondite procedure di certificazione secondo i più elevati standard.

Cicli per esterno



Il ciclo per esterno prevede l’applicazione, su murature in blocchi a bassa densità Ytong, rivestiti con intonaco Ytong LR100, di:

Rivestimenti e pitture ai silicati

Sono soluzioni a base minerale con ottima traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici, disponibili in una selezione delle colorazioni della collezione colore Settef Colorplan 1, chiaramente indicate all’interno della mazzetta.

Rivestimenti e pitture a base di resine silossaniche

Si tratta di finiture per la facciata caratterizzate da elevata permeabilità, adesione tenace al supporto e facilità di applicazione, disponibili in tutti i colori delle collezioni colore Settef Colorplan 1 e Colorplan 2.

Su blocchi Multipor rifiniti con Malta Leggera Multipor di Xella, si applicheranno invece i rivestimenti ai silicati e silossanici di Settef.

Un ulteriore valore aggiunto offerto dai sistemi per esterni a marchio Settef e Xella, è la possibilità di applicare le finiture termoriflettenti Thermocolor di Settef che, a differenza dei colori tradizionali, riflettono l’irradiazione solare e assorbono solo una quantità minima di calore, consentendo così di utilizzare anche colori pieni e scuri e garantendo delle prestazioni migliori anche nelle tinte chiare.

Cicli per interno



Per quanto riguarda i cicli per interno sviluppati da Settef e Xella, le combinazioni possibili coinvolgono i sistemi di isolamento termico Multipor di Xella in combinazione con Fresco, il tinteggio minerale Cepro a base di latte di calce e Silisettef Eco, idropittura traspirante ai silicati.

Per maggiori informazioni: www.settef.it