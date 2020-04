In aula all’Università, più vicini al mondo del lavoro

Dalla chimica all’ingegneria, dal marketing all’energetica, dalla comunicazione alla strategia di impresa: Cromology investe nelle relazioni con il mondo universitario mettendo a disposizione manager e conoscenze, con l’obiettivo di aprirsi all’innovazione e coltivare un bacino di talenti dal quale attingere per occupare le proprie posizioni strategiche. Tra i corso di laurea interessati dal progetto anche Ingegneria edile all’Università di Pisa.

“In Aula con Cromology” è un progetto nato nel 2017, che si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di partnership a lungo termine con le università e si articola in interventi formativi – all’interno delle lezioni universitarie e in corsi a scelta – da parte di rappresentanti Cromology, azienda leader nel settore della produzione e vendita di vernici e pitture per edilizia in Italia.

Le università coinvolte in questo progetto sono principalmente l’Università di Pisa e l’Università degli Studi di Firenze, e più nello specifico i corsi di laurea in:

Ingegneria chimica dell’Università di Pisa

Chimica e Chimica industriale dell’Università di Pisa

Ingegneria gestionale dell’Università di Pisa

Ingegneria edile dell’Università di Pisa

Chimica e tecnologie farmaceutiche / Controllo qualità – dell’Università degli Studi di Firenze

“In Aula con Cromology” ha previsto anche la collaborazione con la Scuola per mediatori linguistici di Pisa, con l’Università di Siena per il Master in Marketing e Comunicazione e con lo IULM di Milano per il Corso Brand & Corporate Communication.

Formazione dunque per gli studenti ma anche notorietà per l’azienda e possibilità di offrire stage sia curriculari che non agli studenti che seguono i corsi di laurea interessati dal progetto.

Un progetto di Open Innovation

La collaborazione di Cromology con la Facoltà di Ingegneria Gestionale di Pisa, in partnership con Confindustria Toscana Nord, prevede in particolare una collaborazione con gli studenti dell’ultimo anno che devono sostenere gli esami di Marketing e Strategia di Impresa. Cromology offre a questi studenti, partendo dalla metodologia del Business Model Canvas, la possibilità di proporre un prodotto o servizio che rappresenti una innovazione per l’azienda.

A fine percorso i progetti sviluppati dagli studenti vengono presentati e premiati con una cerimonia ufficiale presso l’Aula Magna di Ingegneria, con la presenza di rappresentanti dell’azienda e di Confindustria Toscana Nord.

Nell’ambito di questo progetto futuri ingegneri, lavorando in gruppo, si sono addentrati nei processi aziendali, ipotizzando piani di marketing applicabili alle aree di business dell’azienda.

Visto il particolare periodo, l’evento di premiazione è avvenuta on line il giorno 8 aprile 2020.

Efficienza energetica: Cromology e l’Università di Pisa



Dall’anno 2018 Cromology collabora anche con il Dipartimento DESTEC (Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni) dell’Università di Pisa, offrendo agli studenti degli incontri di formazione specifici per la corretta progettazione e messa in opera dei Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto.

