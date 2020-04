Decreto Fase 2, i cantieri riaprono il 27 aprile e il 4 maggio

Il premier Giuseppe Conte il 26 aprile ha firmato il primo decreto della “fase 2”, che stabilisce le riaperture progressive e graduali dopo il famigerato lockdown causato dal Coronavirus e iniziato lo scorso marzo.

Si tratta potenzialmente di una grande opportunità di ripartenza per le attività produttive: tra queste, l’edilizia non aspettava altro che il via libera, anche se le domande che ci siamo posti nei giorni scorsi e le perplessità sull’efficacia operativa dei vari Protocolli, rimangono tali.

Si riuscirà a lavorare attuando tutte le prescrizioni di sicurezza? L’unico modo per scoprirlo sarà forse tornare all’attività in cantiere, la cui riapertura è stata fissata in due tappe dal decreto 26 aprile:

– dal 27 aprile possono ripartire carceri, scuole, alloggi pubblici e dissesto idrogeologico. Sempre dal 27 aprile possono partire le attività preparatorie funzionali a riavviare la normale attività produttiva nei cantieri pubblici e privati;

– dal 4 MAGGIO potranno riaprire tutti i cantieri pubblici e privati (la cui attività preparatoria era stata possibile già dal 27 aprile).

Decreto Fase 2, i cantieri riaprono oggi e il 4 maggio

È già da giorni che il settore edile si prepara alla Fase 2. Il Protocollo operativo del 24 aprile (>> qui trovi una sintesi) ha infatti sintetizzato e integrato i precedenti documenti di regolamentazione, le indicazioni delle associazioni, e specificato la validità del DURC fino al 15 giugno.

Questo Protocollo operativo del MIT è ora contenuto nell’Allegato 7 del nuovo Dpcm 24 aprile.

>> PROTOCOLLO OPERATIVO MIT EDILIZIA – Allegato 7 Dpcm 26 aprile

Rispetto al precedente accordo, la “condivisione” del Mit è stata allargata a comuni e province, ma anche al ministero del Lavoro che avrà un ruolo specifico nelle verifiche del rispetto delle prescrizioni di sicurezza (come spiega la circolare n.149/2020 del 20 aprile 2020).

Edilizia, quali attività ripartono oggi?

«Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020» si legge nel Dpcm, che conferma come «dal 4 maggio riparte la tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni e tutto il settore del commercio all’ingrosso funzionale alla manifattura e alle costruzioni».

CODICI ATECO COSTRUZIONI – ATTIVITÀ AMMESSE

Nell’Allegato 3 del nuovo decreto, dove sono indicate le attività economiche che potranno riprendere, sono indicati tutti i principali codici Ateco del settore costruzioni:

– 41 (costruzione di edifici),

– 42 (ingegneria civile),

– 43 (lavori di costruzione specializzati).

Obbligo di comunicazione ai prefetti

La regione Emilia Romagna specifica che da oggi, 27 aprile, «in Emilia-Romagna (fatta eccezione per Piacenza), così come in tutto il Paese, potranno ripartire le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria», sempre a condizione di rispettare il nuovo protocollo del 24 aprile (Allegato 7 Dpcm 26 aprile).

La possibilità di riaprire alcuni cantieri di opere pubbliche è in ogni caso subordinata alla comunicazione alle prefetture.

Riaprire il cantiere?

Ecco la Check list da eseguire e i Moduli necessari

Si tratta di moduli utili alla gestione della misurazione della temperature corporea (compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali), la lettera con cui il datore informa i lavoratori delle misure igieniche da adottare, i modelli di lettera rivolti ai committenti/responsabili dei lavori/coordinatori in fase di esecuzione per integrare i piani di sicurezza e coordinamento, e una Check list contenente indicazioni al fine di consentire ai tecnici dei CPT di verificare l’attuazione del Protocollo MIT durante i sopralluoghi di cantiere.

>> Check list Protocollo cantieri

>> Modulo richiesta urgente committente/responsabile dei lavori

>> Modulo richiesta urgente PSC

>> Modulo informazione lavoratori

>> Modulo informazione altri soggetti

>> Modulo informativa sui dati personali

>> Modulo effettuazione misurazione corporea

>> Modulo autocertificazione temperatura corporea

